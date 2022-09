Éles ukrán reakció: a fiktív referendumok semmin sem változtatnak

Reagált az ukrán külügyminiszter a mai fejleményekre, miszerint népszavazást tartanának Ukrajna egyes részein arról, hogy Oroszországhoz csatlakozzanak, vagy se.

Semmin sem változtat az, hogy Oroszország “népszavazásokat” készül rendezni az általa megszállt ukrán területeken, Ukrajna folytatja azok felszabadítását

– jelentette ki Dmitro Kuleba ukrán külügyminiszter kedden a Jevropejszka Pravda hírportál szerint. Hozzátette: “a fiktív referendumok semmit sem változtatnak. Oroszország agresszor volt, és az is marad, amely jogellenesen foglalja el Ukrajna területének egy részét” – írta a miniszter a Twitteren. Hangsúlyozta: Ukrajnának minden joga megvan ahhoz, hogy felszabadítsa területeit, és fel is fogja azokat szabadítani, “bármit is mondjon Oroszország”.

Moszkva tervei szerint szeptember 23. és 27. között “népszavazást” tartanak a Donyeck, Luhanszk, Herszon és Zaporizzsja megyék megszállt területein az Oroszországhoz való csatlakozásról.