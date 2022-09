III. Károly először szólt nemzetéhez, beszédében II. Erzsébetet méltatta

Helyi idő szerint este hat órakor megtartotta első nyilvános beszédét királyként III. Károly. Ebben édesanyját, a csütörtökön 96 éves korában elhunyt II. Erzsébet királynőt méltatta, aki hetven évig uralkodott az Egyesült Királyságban.

Őfelsége, a királynő – szeretett anyám – egész életében inspirált és példát mutatott nekem és egész családomnak. Azzal tartozunk neki, amivel bármely más család tartozhat az anyjának a szeretetéért, ragaszkodásáért, útmutatásáért, megértéséért és példamutatásáért.

Fia és örököse szavaival élve, a királynő „egész életét népe szolgálatának szentelte”. Mint mondta, II. Erzsébetet sosem hagyta el az elhivatottságtudata és a humora, még a szomorúbb időszakokban sem. A legjobbat látta mindenkiben.

Szót ejtett arról is, hogy a monarchia szerepe és kötelességei továbbra is változatlanok, ahogy az anglikán egyházzal való kapcsolatuk is.

Ahogyan a királynő is tette rendíthetetlen odaadással, én is ünnepélyesen megfogadom, hogy az Istentől kapott időm alatt megőrzöm nemzetünk alapelveit.

Továbbá ígéretet tett, hogy hűséggel, tisztelettel és szeretettel szolgálja majd népét, ahogyan egész életében tette.

Új feladataik miatt Kamilla hercegnével átadják másoknak a jótékonysági munkáikat, ahogy eddigi címeit is megörökli tőle elsőszülött fia, a trónörökös Vilmos herceg, aki mostantól walesi és cornwalli herceg is lesz, Katalin hercegnével az oldalán. Harry hercegnek és családjának minden jót kívánt tengerentúli életükhöz.

Bár időpontot nem mondott, de II. Erzsébet temetéséről is szót ejtett, ami egy bő hét múlva esedékes. Személyes gyásza mellett osztozik azok fájdalmában, akik szintén siratják az édesanyját.

Az egész családom nevében őszintén köszönöm a részvétüket és támogatásukat. Többet jelent számomra, mint ahogyan azt valaha ki tudnám fejezni.

Beszédét így zárta: