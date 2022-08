Lukasenka is gratulált Ukrajnának a függetlenség napján

Nem kis meglepetésre Belarusz elnöke és teljhatalmú ura, Aljakszandr Lukasenka is üdvözletét küldte Ukrajnának és gratulált az ország függetlenségének 31. évfordulója alkalmából.

Meggyőződésem, hogy a mai nézeteltérések nem tudják tönkretenni a két ország népei közötti őszinte jószomszédi kapcsolatok évszázados alapját

– írta köszöntőjében Lukasenka, megtoldva azzal, hogy békét, toleranciát, bátorságot és erőt kíván az ukránoknak ahhoz, hogy vissza tudjanak térni az őket megillető élethez.

Mindez azért különösen furcsa, mert a háború kirobbanása óta Belarusz számít Oroszország legfontosabb szövetségesének, az offenzíva megindítása idején több orosz csapat is Belarusz felől lépett be Ukrajna területére. Szakértők azóta többször pedzegették azt is, hogy esetleg Belarusz is hadat üzen Ukrajnának, de ennek egyelőre semmi nyoma nincs.