Magyar üzenetekkel bombázzák, pontosabban rakétázzák az oroszokat az ukránok

Budapestért, Magyarországért, 1956-ért, Szeles Erikáért

– ezek olvashatóak azokon a rakétákon, amelyekkel ukrajnai katonák pózolnak egy augusztus 20-i jókívánságok társaságában megosztott fényképen magyar és ukrán zászlók előtt. Szeles Erika az 1956-os forradalom 15 éves mártírja volt, akit nyakon lőttek a szabadságharcot leverő szovjet katonák.

Az rtl.hu beszámolója szerint fotókat – melyek közül az egyiken az Ungvári Egyetem frontról is tanító oktatója, Fegyir Sándor is feltűnik – Viktor Scsadej osztotta meg, aki korábban politikusként volt aktív, és indult Ungvár polgármesteri székéért, most pedig Fegyirrel együtt harcol a fronton.

A bejegyzéshez fűzött leírásában Scsadej augusztus 20-a alkalmából, magyarul is üzent.