Óriási robbanások rázták meg a Krímet

A Krím eddig nagyrészt kimaradt a háborúból, így ritka eset, hogy nagy robbanásokról számoltak be a Reuters hírügynökségnek szemtanúk a félszigetről. A 2014-ben megszállt, később Oroszországhoz csatolt terület egyik fő orosz bázisa, Novofedorivka környékén történtek a robbanások.

Később videók is megjelentek a robbanásokról, amik helyi idő szerint délután 3 óra körül történtek. Azóta a krími hatóságok is elismerték a detonációkat, tisztviselők pedig betört ablakokról és felrobbant légibázisról számoltak be a Telegram üzenetküldő szolgáltatásán.

A délután előrehaladtával a Reuters is több információt szerzett: 12 robbanás rázta meg a térséget helyi idő szerint fél 4 körül. Szemtanúk szerint három detonáció kifejezetten erős volt, hatalmas füst is szállt fel. Fél órával később még egy óriási robbanás hallatszott, szintén nagy füstfelhőt eregetve. Egyelőre sem az orosz, sem az ukrán fél nem kommunikált arról, mi okozta a robbanásokat.

(Guardian)