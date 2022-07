Jön a hetedik uniós szankciócsomag, az arany sem ússza meg

Úgy tűnik, meglesz az Európai Unió hetedik szankciós csomagja az agresszor Oroszország ellen, legalábbis a Nexta Twitter-csatornája szerint. Ez az arany uniós behozatalát és a Sberbank EU-s vagyonának befagyasztását is magában foglalhatja. Összesen mintegy 50 jogi személyt érintenek majd a szankciók.

The #EU approved the 7th package of sanctions, which includes a ban on gold from #Russia

New export control measures and the freezing of Sberbank's assets are also included. In addition, the restrictions affected more than 50 individuals and legal entities. pic.twitter.com/AZhZ2DwXFQ

— NEXTA (@nexta_tv) July 20, 2022