Aranybányákban zsákmányt vadászva ölhettek az orosz zsoldosok

Szemtanúk szerint hónapok óta meg-megtörténnek a rajtaütések kisebb bányákon. Közép-afrikai katonák és orosz zsoldosok mennek zsákmányt szerezni és ölni.

A szóbeszéd szerint Ukrajnában is aktív, a Kremlhöz közel álló zsoldoshadsereg, a Wagner Group hajtott végre halálos támadásokat afrikai bányák ellen – írja a Guardian. A Szudán és a Közép-afrikai Köztársaság határán lévő aranybányák ellen idén állítólag már legalább három attakot intéztek a Wagner zsoldosai, csak Közép-Afrikában hat kitermelést rohantak le.

A lapnak beszámoló tanúk szerint automata fegyverekkel tüzeltek a támadók, leromboltak épületeket, elvittek felszereléseket, motorbicikliket. Az egyik túlélő tud olyan tömegsírról, ahova 20 halottat temettek, mások szerint százas nagyságrendű a halottak és sebesültek száma. A beszámolóknak nyugati hírszerző szervezetek és civil szervezetek is hitelt adtak.

A három legnagyobb támadás március 13-án, április 15-én és május 24-én. Az áldozatok zöme szudáni és csádi bevándorló, vendégmunkás. A 42 éves Mohammed Zain Mohamed Vádi arról számolt be, pickupokon és motorokon érkeztek az orosz zsoldosok és a közép-afrikai kormánykatonák. Ő maga segített 21 áldozatot eltemetni, de további hatan meghaltak a támadásban. Ő túlélte, nem is megy vissza többé. Szerinte az oroszok át is vették az aranybányák irányítását. Sokan arról számoltak be, hogy az aranybányák elfoglalásával sem álltak le a zsoldosok, sok munkást üldözőbe vettek, menekülés közben vadásztak le.

Egyes szakértők szerint ezek a támadások csupán a zsákmányszerzésről szólnak, egy bánya irányítását nem ilyen rajtaütésekkel szokás átvenni.

A Wagner-csoport négy éve jelent meg Közép-Afrikában azzal a céllal, hogy megsegítse a felkelők ellen harcoló központi kormányt, most kb. 1200-an lehetnek (Afrika több országban jelen vannak, mint a Kreml befolyásszerzésének eszközei). Mivel pénzben nehézkesen tudott volna fizetni a világ egyik legszegényebb állama, arany- és gyémántbánya-koncessziókat kaptak az oroszok. Márpedig az ukrajnai háború és a gyengélkedő orosz gazdaság miatt minden ásványkincs és nemesfém jól jön az oroszoknak.

A Wagner szerepe olyan nagy Közép-Afrikában, hogy egy tavaly őszi uniós jelentés szerint az ország hadseregének is parancsolnak már az oroszok. Bár Moszkva tagadja, hogy a Wagner egyáltalán létezne. Íme a Vice tavalyi riportja a csoport közép-afrikai tetteiről: