Vatikán nyilvánosságra hozta Ferenc pápa nyári programját, azóta azt találgatják, lemond-e

Ferenc pápa nyári programjának bejelentése nagyon ráerősített a lemondásával kapcsolatos pletykákra. Augusztusban ellátogat a közép-olaszországi L’Aquila városában rendezett fesztiválra, amely eredetileg V. Celesztin pápa kezdeményezésére indult. V. Celesztin azon kevés pápák egyike volt a katolikus egyház történetében, akik XVI. Benedek pápa távozása előtt lemondtak.

Az AP szerit az olasz és a katolikus médiában folyamatosan jelennek meg forrásmegjelölés nélküli spekulációk arról, hogy a 85 éves Ferenc azt tervezi, hogy Benedek nyomdokaiba lép, tekintettel az egyre inkább elhatalmasodó mozgásszervi problémáira. A pápa az elmúlt hónapban egy térdműtét után tolószékben jelent meg a nyilvánosság előtt.

A pletykák a múlt héten felerősödtek, amikor Ferenc konzisztóriumot hirdetett 21 új bíboros létrehozására, amelyet augusztus 27-re terveztek. Közülük 16 bíboros 80 év alatti, és jogosult szavazni a Ferenc utódját megválasztó konklávén.

Augusztus végén látogat el Ferenc L’Aquilába a Perdonanza Celestiniana ünnepre. Látogatása során felkeresi a székesegyházat, ahol V. Celesztin, a remetepápa sírja található, aki 1294-ben, mindössze öt hónapos hivatalban töltött idő után lemondott. XVI. Benedek 2009-ben szintén meglátogatta a sírt, és otthagyta a stóláját, amit akkoriban sokan szimbolikus gesztusként értelmeztek saját lemondása előtt, amelyre 2013-ban került sor.

Nagyon furcsa, hogy augusztusban konzisztóriumot tart, amelyet három hónappal előre meghirdet, majd a közepén L’Aquilába megy

– idézte a témával kapcsolatban a Guardian Robert Mickens, a La Croix című katolikus napilap angol nyelvű kiadásának római szerkesztőjét.

A brit lap azt is kiemelte, hogy Ferenc egy héttel a konzisztórium után találkozik a bíborosokkal, hogy tájékoztassa őket a Vatikán központi közigazgatását érintő reformjairól, amelyek között szerepel a vatikáni hivatali vezetők megbízatási idejének korlátozása, valamint az, hogy nők is tölthessenek be ilyen tisztségeket.

Azt hiszem, lesz még egy bejelentés: lehet, hogy nem az, hogy lemond, de szerintem jó esély van rá

– tette hozzá Mickens. A Guardian azt is hangsúlyozta, hogy Ferenc annak idején nagyon megértően nyilatkozott elődje lemondásáról.