Azzal gyanúsítják Putyint, hogy statisztákkal játszatta el a háborús sérülteket

Vlagyimír Putyin orosz elnök nemrég jól dokumentált látogatáson vett részt az egyik moszkvai kórházban, ahol az Ukrajnában megsérült katonákat ápolják. Az elnök Szergej Sojgu orosz védelmi miniszterrel együtt a Mandryk Központi Katonai Kórházba látogatott, ahol fehér köpenyben járta végig az intézményt, a személyzettel és az őt pizsamában fogadó sérültekkel beszélgetett. A látogatás utáni találkozóján hősöknek nevezte a katonákat.

Az internetezők szemfülesebbik rétege azonban furcsa egybeesésre figyelt fel: a kórházban meglátogatott egyik férfi gyanúsan hasonlított egy másikra. Egészen pontosan arra, aki egy korábbi propagandavideóban szintén találkozott Putyinnal, ám akkor még gyári munkásként állt be a közös felvételekre. A találatot Adam Rang észt aktivista vette észre, és posztolta ki Twitterére, azzal a konklúzióval, hogy Putyin statisztákkal játszatja el a hős katonákat – vagy épp bárkit, akire épp a felvételekhez szüksége van.

Putin met with a wounded soldier who, by a strange coincidence, was also a factory worker he previously met. pic.twitter.com/hz4q2EJzFx

— Adam Rang 🇪🇪🇺🇦 (@adamrangpr) May 26, 2022