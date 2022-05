Hátborzongató módon élte túl a texasi lövöldözést egy 11 éves kislány

A texasi iskolai lövöldözés egyik túlélője a CNN-nek számolt be arról, hogyan élte túl a 19 gyerek és 2 felnőtt életét követelő mészárlást. A 11 éves Miah Cerillo attól tartott, hogy a lövöldöző visszamegy majd érte a tanterembe, úgyhogy egyik barátja vérével kente be a testét és halottnak tettette magát.

A kislány elmondta, az osztálya éppen a Lilo és Stitch című mesefilmet nézte, amikor a teremben lévő tanárokat értesítették arról, hogy egy fegyveres van az épületben.

Miah Cerillo szerint a lövöldöző ránézett egyik tanárára, jó éjszakát kívánt neki, majd lelőtte. A támadó a kislány tanárait és több barátját is lelőtte, őt csak a vállán és a fején találták el tölténymaradványok.

Amíg a fegyveres átment egy másik terembe, a kislány elvette egyik elhunyt tanára telefonját, hogy értesítse a rendőrséget. Közben rettegett attól, hogy a lövöldöző visszatér majd a terembe, és megöli őt, illetve néhány még életben maradt osztálytársát, úgyhogy egy már elhunyt osztálytársa véréből kent magára, majd halottnak tettette magát.

A kislány édesanyja arról számolt be, hogy lányát súlyosan traumatizálták a történtek, és közösségi adománygyűjtést indított a lány terápiájára.

11-year old Miah Cerrillo told me the gunman looked her teacher in the eye, said "goodnight," and shot and killed her.

The whole class was watching.

Then he started killing Miah's friends.pic.twitter.com/OYsbXnJqzb

— Nora Neus (@noraneus) May 27, 2022