Fokozódnak a harcok Donbaszban

Oroszország fokozza harci tevékenységeinek intenzitását a Donbasz keleti részén: az orosz erők Szeverodonyeck, Licsanszk és Rubizsnye bekerítésére törekednek – áll a brit védelmi minisztérium napi hírszerzési jelentésében.

A térségben erős az ukrán ellenállás: erőik jól beásott védelmi pozíciókat foglalnak el. Az oroszoknak a tüzérségi egységek koncentrációjának köszönhetően részsikereket tudtak elérni.

A minisztérium szerint amennyiben Oroszország elfoglalja Szeverodonyecket, úgy az egész luhanszki területet ők fogják ellenőrzésük alatt tartani. Ebben az esetben nyugatra tolódnának a frontvonalak, ami ellátási problémákat jelenthet az orosz hadseregnek.

The illegal and unprovoked invasion of Ukraine is continuing.

The map below is the latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 24 May 2022

