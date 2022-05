A Nexta arról ír és mutat videót, hogy állítólag az orosz erők által megszállt ukrán városokban megjelentek ilyen (alant látható) propaganda-teherautók, amik az orosz vezetésnek kedves narratívát harsogják Ukrajnáról:

In the occupied #Ukrainian cities, the invaders set up mobile propaganda stations.

It looks very flawed as propaganda itself. pic.twitter.com/Am9Yu2fiWX

— NEXTA (@nexta_tv) May 24, 2022