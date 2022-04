Minnie egér kék pénisze csak apró színfolt a Disney elleni háborúban

Egyre több republikánus politikus és jobboldali megmondóember szólít fel a Disney elleni bojkottra, mert szerintük az amerikai vállalat bújtatott LMBTQ-propagandát folytat. A céget Floridában támadják a leginkább, épp abban az államban, amely erősen függ a gigacégtől, és ahol nemrég a magyar „gyermekvédelmi törvényhez” kísértetiesen hasonló szabályozást fogadtak el. A Republikánus Párt által vezette képviselőház áprilisban megmutatta: ha akar, fel tud lépni még egy ilyen óriáscég ellen is.

2015-ben jelent meg a Telegram egyik összeesküvés-hívő csoportjában egy fotó, amelyen Minnie egér átöleli Mickey-t, miközben kék ruhája úgy fodrozódik, hogy egy pénisz alakja vehető ki belőle. A több tízezer követő többsége szerint a Disney ezzel a képpel rejtett szexuális propagandát folytat, de LMBTQ-lobbival és a nemváltó műtétek népszerűsítésével is megvádolták már a vállalatot.

A rajz a Disney egyik ajándékutalványán jelent meg, a kártyát azóta lecserélte a cég. Az elmúlt hetekben azonban ismét terjedni kezdett, miután Jarrin Jackson oklahomai szenátorjelölt is megosztotta a Twitter-oldalán, később pedig Donald Trump fia is kitette az Instagramjára.

Minnie egér kék pénisze csak egy, a Disney lejáratására született összeesküvés-elméletek közül, és tökéletesen illeszkedik abba a tiltakozáshullámba Amerikában, ami a vállalattal szemben indult a jobboldalról.

A magyarhoz kísértetiesen hasonló gyermekvédelmi törvény

Az újabb Disney-elleni „mozgalom” azután kapott erőre, hogy a vállalat vezérigazgatója, Bob Chapek tiltakozását fejezte ki a Floridában elfogadott gyermekvédelmi törvénnyel kapcsolatban.

A törvényjavaslatot korábban Donald Trump régi szövetségese, Ron DeSantis kormányzó nyújtotta be, és több ponton is látványos hasonlóságot mutat a Magyarországon tavaly júniusban elfogadott szabályozással. A Parental Rights in Education törvény megtiltja a gender- és LMBTQ-ideológia oktatását óvodában, illetve a 6–10 éves iskolások között, ezen kívül leszögezi, hogy a szexuális felvilágosítás kizárólag a szülők feladata.

A javaslat napvilágra kerülése után Bob Chapek még nem foglalt határozottan állást a törvénnyel szemben, ezért több alkalmazott is tiltakozott, néhányan felmondtak, és kisebb tüntetések is voltak. A sokszínűség mellett hitet tevő, elfogadást hirdető vállalattól keményebb fellépést vártak volna, nem beszélve arról, hogy a Disney közel 200 ezer alkalmazottja között nagy számban képviseltetik magukat az LMBTQ-közösségek tagjai.

Chapek csak azután ment szembe az ellenzői között „Don’t Say Gay!”, azaz „Ne mondd, hogy meleg” törvényként emlegetett szabályozással, hogy a kormányzó aláírta azt. A törvény megszavazása után Chapek bocsánatot kért az alkalmazottaitól, amiért nem lépett fel erélyesebben, és közölte, a cég mindent megtesz azért, hogy a törvényt visszavonják. A vezérigazgató azt is kijelentette, ha a törvényt nem helyezik hatályon kívül, megvonják a támogatást a floridai politikusoktól.

Disneyland 55 éve kivételezett helyzetben van

Kiderült ugyanis, hogy a vállalat több olyan politikust is támogatott, akik igennel szavaztak a törvényre. A 2020-as választási kampányban összesen 4,8 millió dollárt adományoztak floridai politikusoknak, de a Popular Info adatai szerint az elmúlt két évben is közel 250 ezer dollárral támogatták a törvényhozás azon tagjait, akik rábólintottak a javaslatra, Ron DeSantis is kapott 50 ezer dollárt.

Chapek erre válaszul közölte, hogy felülvizsgálják a vállalat politikai adományait, de hangsúlyozta, hogy ha nem vonják vissza a törvényt, biztos, hogy beszüntetik a támogatásokat.

Fel kell használnunk a befolyásunkat, hogy a helyes irányt népszerűsítjük azzal is, hogy történeteinkben a befogadást hirdetjük, de azzal is, hogy kiállunk mindenki jogaiért

– mondta a vezérigazgató.

Chapek megpróbált találkozni DeSantissal, de a kormányzó elutasította azt, és jelezte, esze ágában sincs meggondolni magát a július 1-jén hatályba lépő törvénnyel kapcsolatban. DeSantis szerint a Disney elnöke minden határon túlment a kijelentéseivel, a kormányzó is bekeményített és kijelentette: megvonhatja a Disney különleges státuszát Floridában.

Az orlandói Disneyworldnek helyet adó Reedy Creek Improvement District egy különleges közigazgatási övezet, ezért a státuszért még maga Walt Disney is lobbizott az 1960-as években. A fejlesztési zónát 1967-ben hozták létre, megyei jogköre, saját költségvetése és rendőrsége is van. A Disney-nek így például nem kell jóváhagyást kérnie a helyi tervezési bizottságtól, hogy egy új létesítményt építsen. Reedy Creek is függ a Disney-től, a területnek saját költségvetése is van, ami körülbelül évi 169 millió dollár, és ennek több mint 90 százaléka a Disney-től beszedett ingatlanadóból származik.

Ahogy arról a 24.hu is beszámolt, áprilist 21-én a Republikánus Párt által vezette képviselőház 70:38 arányban elfogadta a terület különleges adókörzeti státuszát megszüntető törvényjavaslatot, miután a szenátus 23:16 arányban jóváhagyta azt. Ez azt jelenti, hogy 2023 júniusától a Disney-re is ugyanazok a szabályok vonatkoznak majd, mint az állam bármelyik másik cégére.

Megpróbálták elhozni a kaliforniai értékeket Floridába, de a floridaiak megüzenték, hogy önök vendégek az államunkban, ezért nem érdemelnek különleges kiváltságokat

– mondta Randy Fine republikánus képviselő a CNBC-nek.

Arról még vitatkoznak a szakértők, hogy ez a döntés a vállalatnak vagy az államnak okoz-e majd nagyobb kárt, de arra mindenképpen alkalmas, hogy jelezze: megvannak az eszközök arra, hogy akár még egy ilyen óriáscéget is szankcionálni tudjanak, ha – az ellenzők szerint – nem megfelelő üzeneteket közvetít az embereknek. Így pedig még nagyobb lendületet kaphatnak a konteóhívők, valamint a vállalat és annak értékei ellen régóta harcoló republikánusok.

Jobboldali háború a Disney ellen

Mióta a Disney nekiment a törvénynek, republikánus politikusok és jobboldali megmondóemberek sorra szólítanak fel a vállalat elleni bojkottra.

A közösségi médiában elkezdett terjedni a #BoycottDisney hashtag. A Rolling Stone hivatkozik a ZignalLabs adataira, amelyek szerint március 28. és április 5. között csaknem 80 ezer alkalommal tweetelték a felhasználók.

Pedofilok! Most nyíltan bevallották, hogy milyen terveik vannak a gyerekeinkkel! Ez a Disney halála. #BoycottDisney

– írta a szélsőjobboldali kommentátor, Candace Owens a 3 millió Twitter-felhasználójának. Korábban pedofiloknak írta le a Disney munkatársait a fentebb említett Jarrin Jackson szenátorjelölt is.

Megszólalt többek között a korábban szintén Donald Trumpot támogató Marjorie Taylor Greene, aki szerint a Disney „teljesen el akarja venni a gyermekeket, és szexuális, erkölcstelen mocsokba akarja berántani őket. (A helyzet pikantériája, hogy Greene több Disney-részvényt is birtokol.) Az ohiói republikánus szenátorjelölt, J. D. Vance szintén a Disney elleni bojkottra szólított fel, Dan Patrick texasi kormányzóhelyettes is arra buzdította az embereket, hogy tegyenek le a Disney parkjaiba tervezett kirándulásaikról, több szélsőjobboldali véleményvezér pedig kijelentette, hogy lemondják a Disney+ előfizetésüket.

Chapek nyilatkozata után tüntetés volt a vállalat központja előtt Burbankben, a múlt héten pedig az orlandói vidámpark előtt szerveztek demonstrációt. A tiltakozók közül többen Donald Trumpot éltető transzparensekkel jelentek meg, illetve a MAGA-t (Make America Great Again) hirdették. Közben a volt amerikai elnököt nyíltan támogató Fox bemutatott tíz családot, amelyek hátat fordítottak a cégnek a „baloldali” politikája miatt.

A csatorna beleállt a bojkottba, a korábban a magyar kormányt az egekig dicsérő, Magyarországon is fellépő Tucker Carlson, valamint a Foxnál dolgozó munkatársa, Laura Ingraham is hirdette a Disney elleni bojkottot. Carlson egyébként idén márciusban a potenciálisan több tízmillió amerikai háztartásba eljutó Foxon keresztül kijelentette, hogy „ez a transz-dolog” egy új őrület, szerinte négy éve még senki sem hallott az ilyen emberekről, de azt is mondta, hogy a Disney támogatja a gyerekek kémiai kasztrálását.

Tucker Carlson claims that Disney supports the “chemical castration” of children for the purposes of human trafficking. There is zero gap between what he says on Fox News every night and QAnon and it is going to end badly. pic.twitter.com/8Ixba6kEym — Ari Drennen (@AriDrennen) March 30, 2022

A Disney elleni harc során több olyan felvétel is előkerült, amelyek akár támadási felületet is kínálhatnak a jobboldalnak a támadásra.

Márciusban Christopher Rufo konzervatív aktivista szerezte meg és terjesztette azt a videót, amelyben Latoya Raveneau, a Disney executive producere arról beszél, hogy a vállalat LMBTQ-párti anyagokat épít be a műsoraiba.

SCOOP: Disney diversity and inclusion manager Vivian Ware says the company has eliminated all mentions of “ladies,” “gentlemen,” “boys,” and “girls” in its theme parks in order to create “that magical moment” for children who do not identify with traditional gender roles. pic.twitter.com/OWsGTUoeCA — Christopher F. Rufo ⚔️ (@realchrisrufo) March 29, 2022



Szintén az újságíró hívta fel a figyelmet, hogy a Disneyworldökben eltörölték a fiú-lány megszólítást is, később pedig a Disney konzervatívabb dolgozói levélben tiltakoztak a cég „kényelmetlen munkakörnyezetére”.

A helyzet azért is pikáns, mert a Disney a közhiedelemmel ellentétben nem mindig volt a szexuális kisebbségek felkent védelmezője, korábban például sok vád érte a céget, amiért sztereotip módon ábrázolja a nőket és a férfiakat.

A gyermekvédelmi törvény elfogadása után a Disney-hez tartozó Pixar dolgozói levelet írtak a vezérigazgatónak, mert szerintük a vállalat cenzúrázza a meleg tartalmakat a filmjeiben.

A Lightyearből például korábban kivágtak egy meleg csókjelenetet, amit csak a Don’t Say Gay törvény elfogadása után tettek vissza a filmbe.

Ez vélhetően nem hatja meg azokat a QAnon-hívőket, akik a Disney-nek a törvény elleni fellépése miatt igazolva látták korábbi összeesküvés-elméleteiket.

A mozgalom tagjai között terjedő egyik teória szerint egy sátánista pedofil hálózat prominens demokrata politikusok és hírességek vezetésével gyerekeket rabol el, és meg is eszik őket, a gyerekkereskedelmet pedig a liberálisok irányítják, a Disney hathatós segítségével.

Ez ellen harcol Donald Trump, aki a követők szerint a pedofilok elleni háborúra tette fel az életét. Bármennyire is őrültnek hangzik ez a vélekedés, szélsebesen terjed, ráadásul – többek között Tucker Carlsonnak köszönhetően – a mainstreambe is kezd beszivárogni.

2020-ban a gyermekek szexuális kereskedelme ellen harcoló #SaveTheChildren mozgalom néhány követője elkezdte kidobálni a gyerekek Toy Story-figuráit, mert a film főszereplőjét, Woodyt szinkronizáló Tom Hanks gyakran nekiment a QAnon-hívőknek.

Egyre több törvény nehezíti az LMBTQ-közösségek életét Amerikában

A floridai gyermekvédelmi szabályozás nem elszigetelt eset. A Freedom for All Americans gyűjtése szerint egyre több, republikánus vezetésű államban fogadnak el olyan törvényjavaslatot, amely a gyermekek védelmére hivatkozva jogokat von el az LMBTQ-közösség tagjaitól. 2021 a legrosszabb év volt „az LMBTQ-ellenes törvényhozásban”, a republikánus államokban több mint 160, LMBTQ-ellenes törvényjavaslatot nyújtottak be, közülük 92-öt a transz emberek ellen.

A tervezetek szinte kivétel nélkül a gyerekek megmentésére hivatkoznak, de közben ellehetetlenítik az iskolai tájékoztatást, nyirbálják az LMBTQ-közösségek nehezen kivívott jogait, és összemossák őket a pedofilokkal. Mindezt úgy, hogy sokszor a QAnon-kánon józan ésszel nehezen felfogható elméleteire támaszkodnak, így idővel sokan eljuthatnak oda, hogy a demokraták tulajdonképpen mind pedofilok.

És ez talán fontosabb, mint a Disneyworld kiűzése Floridából.

Az orlandói vidámpark gazdasági motorja és megkerülhetetlen szereplője Florida államnak, ezért nehezen elképzelhető, hogy elköltözne. A Washington Post megszólaltatott több utazási irodát, amelyek egyaránt arról számoltak be, hogy nem érzékelnek visszaesést a botrány kirobbanása óta, egyikük szerint sokkal inkább megérezte volna a forgalmuk, ha a Disney továbbra sem foglalt volna határozottan állást a kérdésben.

A 90-es években a déli baptisták már megszavaztak egy bojkottot a Disney ellen, de ennek az lett az eredménye, hogy a kihirdetés utáni években rekordot döntöttek a parkok látogatottságai.

A vállalat elleni totális háború ugyanakkor eredményesnek mondható, ha a trumpizmus továbbvitelét, illetve a Trump 2.0, azaz DeSantis politikai karrierjét nézzük.

A közvélemény-kutatások szerint Trump politikája dominanciát szerzett a Republikánus Párton belül, a floridai kormányzó pedig a trumpizmus elhivatott követője, és az egyetlen ember, akinek bármiféle esélye lenne követni a volt amerikai elnököt. Egyelőre nem tűnik valószerűnek, hogy ne Trump legyen a republikánus elnökjelölt a 2024-es választásokon, négy évvel később azonban már komolyan számolni kell a most még mindig csak 43 éves DeSantisszal.

Az erőfitogtatásra tökéletes alany a Disney: világméretű gigacég, amely ellen harcolni lehet, legtöbb tartalmával eleve a gyerekeket célozza meg, alapvetően a demokraták által hangoztatott értékeket vallja, és több döntésével támadási felületet is kínál a republikánusoknak. A floridai törvényhozás döntése pedig azt jelzi, hogy akár eredményeket is el tudnak érni ebben a küzdelemben.