Gyanús orosz pénzek támogathatták meg Boris Johnson kampányát

Nagy botrány van alakulóban a kormányzó brit Konzervatív Párt (becenevükön a toryk) körül. A New York Times ugyanis leleplezet bizonyos, Oroszországból Nagy-Britanniába, pontosabban az említett párthoz vezető pénzek útját. A gyanú az, hogy egy orosz bankszámláról titokban juttatott nagy összegeket a pártnak az egyik nagy adományozója. Az üggyel már a brit Nemzeti Bűnügyi Ügynökség (National Crime Agency) is foglalkozik, sőt jelentést is készített róla.

2018 februárjában 450 ezer font adomány (kb. 202 millió forint) érkezett egy bizonyos Ehud Sheleg nevében a párthoz. A pénz segíteni akart Boris Johnsonnak és pártjának, hogy megnyerjék a 2019-es parlamenti választást. Azóta kiderült, a pénz egy olyan orosz bankszámláról származik, ami Sheleg apósának, Szergej Kopitové, aki politikusként szolgálta Ukrajna egyik korábbi, Kreml-barát kormányát, mostanság pedig jó pár ingatlannal és üzletekkel rendelkezik a Krímen és Oroszországban is.

The ‘suspicious activity report’ flagged the donation as both suspected money laundering and a potentially illegal campaign donation, because it had come from a foreign citizen and an attempt was made to disguise the source, the report said pic.twitter.com/KfOGUPAFD2

