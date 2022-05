Összefog Macron ellen a francia baloldal

Megállapodott egymással a francia Szocialista Párt (PS) és az euroszkeptikus szélsőbaloldali La France Insoumise (LFI) abban, hogy együtt indulnak a júniusi parlamenti választáson, céljuk pedig az, hogy megakadályozzák, hogy a nemrégiben újra elnökké választott Emmanuel Macronnak többsége legyen a parlamentben – számolt be minderről a Reuters.

Ha a megállapodás a gyakorlatban is megvalósul a két párt között, akkor húsz év után először lesz arra példa, hogy a komplett francia baloldal összefogjon egy parlamenti választáson.

Megakadályozzuk Emmanuel Macront abban, hogy folytassa tisztességtelen és brutális politikáját. Legyőzzük a szélsőjobboldalt

– írta közös közleményében a két párt.

A baloldali formáció programjában szerepel a minimálbér emelése, az alapvető termékek árának maximalizálása és a nyugdíjkorhatár 62 évről 60 évre való leszállítása is. Utóbbiban elég éles az ellentét Macron és az ő elképzeléseik között, tekintve, hogy az elnök 65 évig vinné fel a korhatárt.

A koalíció Jean–Luc Melenchon, a LFI alapítójának vezetésével jön létre. Melenchon is indult a francia elnökválasztáson, de nem jutott be a második fordulóba, ellentétben Macronnal és a szélsőjobboldali Marine Le Pennel. Melenchon akkor arra kérte híveit, hogy ne szavazzanak Le Penre a második fordulóban, szakértők szerint ez is hozzájárulhatott ahhoz, hogy végül Macron újrázni tudott.

Melenchon 2008-ban hagyta ott a szocialistákat, miután euroszkeptikus nézetei kisebbségben maradtak a pártban. Több mint egy évtizeddel később úgy tűnik, végre sikerült elérnie, hogy kritikái országszerte teret kapjanak.