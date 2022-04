Hűtőre ragasztott cetli vezette el a rendőröket a New York-i magyar nő gyilkosához

Egy hűtőszekrényre kirakott cetli vezette nyomra a rendőröket abban a vizsgálatban, amelyet egy New Yorkban élő magyar nő meggyilkolásával kapcsolatban indítottak.

Új karbantartót szerezni

– ezt a feljegyzést találták meg a nyomozók az 51 éves nő New York Forest Hills-i kétmillió dolláros házának konyhájába. A The Daily Beast (DB) információi szerint a New York-i rendőrség a cetli alapján kezdte figyelni az eddigi karbantartót, a 44 éves David Bonolát, akit csütörtökön kora reggel a gyilkosság gyanújával le is tartóztattak.

A rendőrség szerint a férfi bevallotta, hogy 59-szer megszúrta a nőt, a holttestet pedig begyömöszölte egy hokistáskába, amit az otthonához közeli park szélén hagyott. A holttestet egy járókelő találta meg a múlt hétvégén. Az egyenruhásokat a csomagból kicsöpögő vérnyomok egészen az áldozat házáig elvezették.

A lap szerint a rendőrök megfigyelés alatt tartották Bonola otthonát, sőt szerdán a kukás autót is megállították, amely a férfi szemét vitte. A hulladékok átvizsgálása során előkerült egy véres munkáscsizma, és számos további vérfoltos tárgy. A lapnak nyilatkozó felügyelő azt mondta, hogy az áldozat otthonától nem messze, a Forest Parkban véres rongyokat találtak, amelyeket a gyilkos valószínűleg arra használt, hogy bekösse vele a kezét. A parkban egy faodúból egy narancssárga, összegyűrt véres dzseki is előkerült.

A DB azt írta, hogy Bonola maga szólította meg a háza közelében a rendőröket, és arról érdeklődött, hogy őt keresik-e. A kihallgatáson először megpróbálta másokra terelni a gyanút, de rövidesen, miután belebonyolódott a kézsérülése miatti magyarázkodásba, megtört és bevallotta a gyilkosságot.

A férfi a vallomásában azt mondta, hogy az áldozattal megszakításokkal két éven keresztül volt kapcsolata. Nemrég viszont azt látta, hogy a nő egy másik férfival váltott sms üzeneteket, ezért szombaton éjfél után átment a házba, hogy beszéljen kettejük helyzetéről a nővel.

A beszélgetés veszekedésbe csapott át, és mivel a nő nem akarta, hogy felébresszék a 13 éves fiát, aki a ház legfelső emeletén aludt, lementek az alagsorba. Az áldozat férje a gyilkosság idején a nagyobbik fiúval Oregon államban volt.

A felügyelő azt mondta a DB-nek, hogy Bonola bevallotta: az alagsorban kést ragadott, és többször megszúrta a nőt. Elmondása szerint ezután a nő egyik fiának görgős hokitáskájába tuszkolta a nő testét, és azért vonszolta el a házból a táskát a parkba, mert nem akarta, hogy a család otthon találjon rá.