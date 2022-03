Biden 500 millió dolláros segélyt ajánlott fel Ukrajnának

Egy órán keresztül beszélt telefonon szerdán Volodimir Zelenszkij ukrán elnök és Joe Biden amerikai elnök. A Fehér Ház közlése szerint Biden a tárgyalás során jelezte, hogy az Egyesült Államok 500 millió dolláros támogatást ajánlott fel Ukrajna számára. (BBC)

Just finished an hour-long conversation with @POTUS. Shared assessment of the situation on the battlefield and at the negotiating table. Talked about specific defensive support, a new package of enhanced sanctions, macro-financial and humanitarian aid.

— Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) March 30, 2022