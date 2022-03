Olekszandr Sztaruh közölte, hogy találatok érték a buszokat, amelyek a civileket menekítik ki a frontvonalról. A támadásokban négy gyerek megsérült, őket kórházba vitték.

Evacuation buses from Mariupol, carrying children, were shelled by Russians, there are severely injured – head of Zaporizhia military administration in a comment for Ukrainian public broadcaster

