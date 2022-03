Megérkezett Kijevbe a kelet-európai miniszterelnöki küldöttség

Mateusz Morawiecki lengyel miniszterelnök hírül adta, hogy Lengyelország, Csehország és Szlovénia kormányfője is megérkezett Kijevbe.

A három vezető egy széleskörű támogatási csomagot kíván prezentálni Volodimir Zelenszkij ukrán elnöknek a szimbolikus jelentőséggel is bíró utazás során.

A lengyel miniszterelnök a Twitteren tett közzé egy képet, melyen Jaroslaw Kaczynski lengyel miniszterelnök-helyettessel, valamint Petr Fiala cseh miniszterelnökkel és Janez Jansa szlovén miniszterelnökkel látható egy asztalnál, amelyen Ukrajna térképe van kiterítve.

It is here, in war-torn Kyiv, that history is being made. It is here, that freedom fights against the world of tyranny. It is here that the future of us all hangs in the balance. EU supports UA, which can count on the help of its friends – we brought this message to Kyiv today. pic.twitter.com/Us7k9xTq5f

— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) March 15, 2022