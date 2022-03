Több mint 200 ezer ukrán tért már vissza az országba, hogy az oroszok ellen harcoljon

A Nextára hivatkozva a Guardian arról ír, hogy miközben már több mint 2,5 millió ukrán hagyta el a hazáját az orosz invázió miatt, egyre többen vannak azok is, akik visszatérnének.

A hírügynökség szerint eddig több mint 220 ezer olyan személyt regisztráltak határoknál, akik visszatértek Ukrajnába, sokan közülük harcolni mennek. A Nexta adatai szerint az elmúlt 24 órában 18 ezren mentek vissza a háború sújtotta országba.

About 220,000 Ukrainians have returned to #Ukraine since the beginning of the war

According to the State Border Guard Service, more than 18,000 people have arrived in the last 24 hours. “Most of them are men who plan to defend the future of their country,” the agency added.

— NEXTA (@nexta_tv) March 12, 2022