Mariupolban az orvosok ássák a tömegsírokat

Megrázó videót tett közzé a Twitteren Leszja Vaszilenko ukrán parlamenti képviselő. A politikus arról számolt be, hogy annyira keserves a védők helyzete Mariupolban, hogy az orvosok már tömegsírokat ásnak a város határában.

Mint írja, ha el is tudnák juttatni a holttesteket a temetőkbe, az is hiábavaló lenne, mert nincs már szabad hely.

Doctors dig mass graves in besieged #Mariupol. 1582 Ukrainians killed in 12 days. Even if they could access graveyards, there wouldn’t be space. #NoFlyZoneOverUkraine pic.twitter.com/yB7JmFvdZ1

— Lesia Vasylenko (@lesiavasylenko) March 11, 2022