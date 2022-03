Az orosz védelmi minisztérium elismerte, hogy sorozott katonák is voltak Ukrajnában, nem csak hivatásosok

Az orosz alkotmány ezt nem engedi, külföldre csak hivatásos katonákat lehet küldeni, és elég komoly probléma is lehet belőle, ha a besorozott orosz katonák szülei megtudják, mi történt. Oroszországban máig kötelező a sorkatonaság, de háborúzni alapvetően a hivatásosokat küldik.

A védelmi minisztérium szerint a sorozott katonák nagy része már újra Oroszországban van, de néhányat foglyul ejtettek az ukránok, őket most próbálják kiszabadítani.

Wow. It’s gotten so bad that Russia’s Defense Ministry has actually acknowledged that some conscripts have been sent into battle in Ukraine. Putin has explicitly promised this wouldn’t happen. https://t.co/7vz5alX7dw

— Kevin Rothrock (@KevinRothrock) March 9, 2022