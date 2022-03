Az oroszok utasításai szerint működtetik a zaporizzsjai atomerőművet, az Atomenergia-ügynökség vezetője aggódik

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) szerint Ukrajna arról tájékoztatta, hogy a zaporizzsjai erőművet továbbra is a rendes személyzet működteti, de most az ott állomásozó orosz erők parancsnokának utasításai szerint. Ukrajna azt is közölte a NAÜ-vel, hogy a helyszínen tartózkodó orosz katonák kikapcsoltak néhány mobilhálózatot és az internetet, ami nagy kihívást jelent a kommunikációban. Az ország nukleáris szabályozó hatósága szerint komoly problémákba ütközik, hogy elérjék az atomerőmű személyzetét. Ennek ellenére a szabályozó hatóság meg tudta erősíteni, hogy a sugárzási szintek ott továbbra is normálisak.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség főigazgatója, Rafael Grossi szerint rendkívül aggasztóak ezek a hírek, szerinte ez ellentétes „a nukleáris biztonság és védelem hét nélkülözhetetlen pillérének egyikével”, amely szerint „az üzemeltető személyzetnek képesnek kell lennie arra, hogy teljesítse biztonsági és védelmi feladatait, és képesnek kell lennie arra, hogy indokolatlan nyomástól mentesen hozzon döntéseket”. Grossit az is aggasztja, hogy az oroszok megnehezítik a kommunikációt a személyzettel.

(BBC)