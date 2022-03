Naftali Bennett izraeli miniszterelnök három órán át tárgyalt Putyinnal, majd elindult Berlin felé

Naftali Bennett izraeli miniszterelnök a Kremlben találkozott szombaton Vlagyimir Putyin orosz elnökkel, hogy az ukrajnai háborúról tanácskozzanak, majd később telefonon beszélt Volodimir Zelenszkij ukrán elnökkel is – erősítette meg Bennett szóvivője.

Egy izraeli illetékes arról beszélt, hogy Bennett egyezet törekvéseiről az Egyesült Államokkal, Franciaországgal és Németországgal is. A Reuters közlése szerint a Putyinnal való találkozás után az izraeli miniszterelnök rögtön Berlinbe indult, hogy Olaf Scholz német kancellárral is tárgyaljon. A miniszterelnök Emmanuel Macron francia elnökkel is beszélt, mielőtt Moszkvába utazott, hogy tájékoztassa őt Putyinnal folytatandó tárgyalásáról – közölte az francia elnöki hivatal, az Elysée-palota.

Izrael állítólag Volodimir Zelenszkij ukrán államfő kérésére ajánlotta fel, hogy közvetít az Oroszország és Ukrajna közötti konfliktusban, noha az illetékesek nem vártak áttörést a találkozótól.

A Kremlben megtartott háromórás találkozóról a meg nem nevezett izraeli tisztségviselő elmondta, hogy Bennett felvetette az ukrajnai háborúban rekedt zsidó közösség kérdését is. Izrael a jövő héten várhatóan egészségügyi csoportokat küld Ukrajnába, hogy felállítsanak egy terepkórházat, a menekülteket ellátása céljából – közölte az izraeli egészségügyi minisztérium.

Izrael állam az Egyesült Államok közeli szövetségeseként elítélte az orosz inváziót, szolidaritását fejezte ki Kijevvel, és humanitárius segélyt küldött Ukrajnának, a közlés szerint pedig azért tart kapcsolatot Moszkvával, hogy elősegítse a válság enyhítését.

Izrael, amely a volt Szovjetunióból származó bevándorlók jelentős közösségének ad otthont, annak is tudatában van, hogy Moszkva katonai támogatást nyújt Bassár el-Aszad szíriai elnöknek. Szíriában Izrael rendszeresen támadja az iráni hátterű Hezbollah katonai célpontjait.

Bennett és Putyin állítólag az Iráni Atomalku helyreállítását célzó bécsi tárgyalásokról is egyeztetett. Oroszország a nyugat által bevezetett szankicókra hivatkozva szombaton ugyanis új követelésekkel állt elő az Iráni Atomalkuról szóló tárgyalásokkal kapcsolatban. Erről itt számoltunk be a Reuters alapján:

Izrael korábban egyértelművé tette, ellenzi az Iráni Atomalku helyreállítását.

Naftali Bennett szóvivője azt is közölte: a miniszterelnök a vallásos zsidó hagyományt, a szombatot megsértve repült Moszkvába, mivel a judaizmus ezt megengedi, ha az emberi élet megóvása a cél. A Putyinnal való tárgyalásra elkísérte őt ukrán születésű lakásügyi minisztere, Zeev Elkin is. Elkin korábban tolmácsként kísérte Benjamin Netanjahu volt miniszterelnököt Putyinnal folytatott megbeszéléseire.

(The Guardian)