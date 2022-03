Élve, vagy halva – egymillió dollárt ajánlott fel Putyin fejére egy orosz disszidens vállalkozó

Egymillió dolláros jutalmat ajánlott fel Vlagyimir Putyin orosz elnök letartóztatásáért egy orosz vállalkozó. Alex Konanyikhin nyilvános közösségi oldalán tette a felajánlást.

Körözött bűnöző. Élve vagy holtan. Vlagyimir Putyin tömeggyilkosságért

– a The Jerusalem Post cikke szerint a vállalkozó az elnök fotójához fűzte ezt a szöveget.

Konanyikhin szerint Putyin nem is nevezhető orosz elnök, hiszen egy titkosszolgálati akció eredményeként került hatalomra.

Lakóházakat robbantottak fel Oroszországban, majd megsértette az alkotmányt azzal, hogy megszüntette a szabad választásokat és meggyilkoltatta ellenfeleit

– írta az Egyesült Államokban élő orosz, aki ígéretet tett arra, hogy kifizeti a hatalmas összeget „azoknak a tiszteknek, akik alkotmányos kötelességüknek eleget téve, háborús bűnösként letartóztatják Putyint, az orosz és a nemzetközi törvények értelmében”. „Orosz nemzetiségűként és orosz állampolgárként erkölcsi kötelességemnek tekintem, hogy elősegítsem Oroszország „nácitlanítását”. „Továbbra is segítem Ukrajnát hősies erőfeszítéseiben, hogy ellenállhasson Putyin hordáinak” – tette hozzá az üzletember.

A most 55 éves, orosz, olasz és argentin állampolgársággal is rendelkező férfi mögött a fellelhető források szerint kalandos évtizedek állnak, Borisz Jelcin embereként indult, de az Egyesült Államokban is üzleti karriert csinált. Oroszországban 25 éves korára már több mint 100 vállalkozásból álló birodalma volt miután banki ügyletekkel, részvény- és ingatlanügyletekkel kezdett foglalkozni. Az 1990-es évek elején Jelcin orosz elnökkel utazott Washingtonba, hamarosan azonban végleg az Egyesült Államokban kötött ki.

Előtte Budapesten állítólag elrabolták, amikor Moszkvában már égett a lába alatt a talaj. Bár az Egyesült Államokban a nyilvánosságot próbálta meggyőzni arról, hogy az orosz vezetés egyre inkább maffiapolitikáját folytat, meggyűlt a baja az amerikai hatóságokkal is. Az ellene indított eljárásokban majdnem kiadták Oroszországnak, ám végül ejtették a pénzmosási vádakat. (via Euronews)