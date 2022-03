Harkiv bombázása: eddig kilenc civil áldozatról tudni

Legkevesebb kilenc halálos áldozata és 37 sérültje van a Harkivot ért rakétatámadásoknak, melyek Moszkva háborús stratégiájának változását is jelezhetik, írja a Guardian.

Ihor Terekhov, a város polgármestere közölte, három gyermek is van az áldozatok között.

– írta Telegram-csatornáján.

Négy embert akkor ért a halál, amikor egy óvóhelyről feljöttek vízért, egy háromgyermekes család pedig élve elégett az autójukban.

Barbaric Russian missile strikes on the central Freedom Square and residential districts of Kharkiv. Putin is unable to break Ukraine down. He commits more war crimes out of fury, murders innocent civilians. The world can and must do more. INCREASE PRESSURE, ISOLATE RUSSIA FULLY! pic.twitter.com/tN4VHF1A9n

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) March 1, 2022