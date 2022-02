Fosztogató orosz katonákról készülhettek videók

Olyan felvételek terjednek a közösségi oldalakon, amelyeken állítólag Ukrajnában fosztogató orosz katonák láthatóak – írja a Newsweek. Az egyik, a Twitteren megjelent videóban a katonák épp egy boltban vannak, a felvétel hitelességét egyelőre nem sikerült igazolni.

A második videó a hírek alapján Herszon régiójában készült, és egy bankba betörő orosz katonák szerepelnek rajta. A felvételt Alec Luhn újságíró osztotta meg, bejegyzésében azt írta, hogy a videó az ukrán hadsereg szerint egy széfet ellopó csoportot ábrázol.

Russian soldiers stole a safe from a Ukrainian bank in Kherson region, according to the Ukrainian military pic.twitter.com/acnZG2KPmk

— Alec Luhn (@ASLuhn) February 27, 2022