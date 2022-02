Elon Musk Ukrajna rendelkezésére bocsátotta a műholdjait

A Tesla vezérigazgatója, egyben a világ egyik legbefolyásosabb milliárdosa letette a garast: Elon Musk Ukrajna mellé állt, azt követően, hogy az ukrán miniszterelnök-helyettes, Mihajlo Fedorov arra kérte őt, hogy a háború alatt használhassák a SpaceX által felbocsátott, internetet sugárzó Starlink műholdakat. Az ukrán vezetés azt követően szánta el magát erre a lépésre, hogy a háború kitörése óta több kibertámadás is történt ukrán bankok és kormányzati oldalak ellen.

A Newsweek azt írja, Musk pár órával az ukránok megkeresése után reagált, közölte, hogy teljesíti a kérésüket, a Starlink ebben a pillanatban is az ukránok rendelkezésére áll.

Starlink service is now active in Ukraine. More terminals en route.

— Elon Musk (@elonmusk) February 26, 2022