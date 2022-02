Rakétatalálat ért egy lakóépületet Kijevben

Rakéta talált el egy lakóépületet az ukrán főváros Zsuljani városrészében, az Igor Szikorszkij Kijevi nemzetközi repülőtér közelében. A BBC a Reuters értesüléseire hivatkozva azt írja, két rakéta csapódhatott be a környéken szombat reggel.

Folyik az épületben lakók kimenekítése, áldozatokról egyelőre nincs információ. A rakétatámadásban megsérült épületről fotót osztott meg a Twitteren Dmitro Kuleba, Ukrajna külügyminisztere. Bejegyzésében Oroszország teljes izolációját, gazdaságának tönkretételét és olajembargó elrendelését kérte a világ vezetőitől.

Kyiv, our splendid, peaceful city, survived another night under attacks by Russian ground forces, missiles. One of them has hit a residential apartment in Kyiv. I demand the world: fully isolate Russia, expel ambassadors, oil embargo, ruin its economy. Stop Russian war criminals! pic.twitter.com/c3ia46Ctjq

— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) February 26, 2022