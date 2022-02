Egy WizzAir gép rekedt Kijevben, evakuálják a repülőteret

A Reuters értesülései szerint jelenleg evakuálják a Kijevi Nemzetközi Repülőteret, a közelben robbanások hangja hallatszott. Attól tartva, hogy fizikai és kibertámadások fenyegetnek a repülőtéren minden járatot töröltek. A bejövő forgalom sem szállhat le: egy repülőgép Tel-Avivból egy másik pedig Varsóból tartott Kijevbe, de mindkét járat visszafordult.

A FlightRadar24 szerint korlátozott számban maradt repülőgép a földön, ezek közül a WizzAir gépe az egyetlen külföldi tulajdonú, amely a Kijevi Boriszpil vagy a Sikorszkij Nemzetközi Repülőtéren tartózkodik.

Aircraft tracked by Flightradar24 on the ground at Kyiv’s two main commercial airports as of this morning. Only foreign air carrier with aircraft on the ground is Wizz Air with 3 A320s (HA-LWY, HA-LPJ, HA-LPM).

— Flightradar24 (@flightradar24) February 24, 2022