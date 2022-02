Boris Johnson bejelentette: öt orosz bank és három orosz állampolgár ellen indítanak szankciókat

Öt orosz bank, illetve három magas rangú személyiség ellen vet be szankciókat az Egyesült Királyság – ezt maga Boris Johnson jelentette be az intézkedést a brit parlamentben.

A theguardian.com azt írja, hogy ezekről az orosz tulajdonú bankokról van szó:

Rossiya

IS Bank

General Bank

promsvyazbank

Black Sea Bank.

További három személy ellen szintén szankciót hirdetett a brit miniszterelnök.

Gennady Timchenko

Boris Rotenberg

és Igor Rotenberg.

Az ő brit érdekeltségeiket befagyasztják, és utazási tilalomnak is vetik alá őket. Boris Johnson kijelentette: ez csak az első lépés, további intézkedések várhatóak Oroszország ellen.

Délelőtt már megírtuk: brit politikusok inváziónak nevezték az orosz hadműveletek Ukrajnában.

„Ukrajna orosz inváziója már elkezdődött, így Nagy-Britannia elkezdi a szankciók kirovását” – jelentette be Sajid Javid brit egészségügyi miniszter, aki egyértelműen inváziónak nevezte azt, hogy orosz csapatok vonultak be kelet-ukrajnai oroszbarát szakadárok által ellenőrzött területekre, miután Vlagyimir Putyin orosz elnök hétfő este elismerte ezen területek függetlenségét. „Nagyon sötét napra ébredtünk itt Európában. Teljesen nyilvánvaló, hogy Vlagyimir Putyin Oroszországa elhatározta, hogy megtámadja Ukrajnát, veszélyeztetve szuverenitását és területi integritását” – fogalmazott a brit miniszter, hangsúlyozva, hogy országa ezt mindig is elfogadhatatlannak tartotta.

Oroszország azt állította, hogy csupán békefenntartó csapatokat küldenek a térségbe, hogy megakadályozza a vérfürdőt, de ezt nonszensznek nevezték a nyugati államok képviselői az ENSZ Biztonsági Tanács kedd hajnali ülésén.