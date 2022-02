Nem a katonaság, hanem kábítószer-kereskedők álltak a puccskísérlet mögött Bissau-Guineában

A február elsejei bissau-guineai puccskísérlet hátterében három olyan személy áll, akit kábítószer-kereskedelem miatt 2013-ban őrizetbe vettek az amerikai hatóságok

– közölte csütörtökön Umaro Sissoco Embaló, a nyugat-afrikai ország elnöke.

A tájékoztatás szerint Bubo Na Tchuto volt admirálist és két segédjét, Tchamy Yalát és Papis Djemét 2013-ban fogták el egy luxusjachton egy nagy figyelmet keltő amerikai drograzzia során. Azzal vádolták őket, hogy egy kokainszállítmányt akartak eljuttatni az Egyesült Államokba.

Embaló már korábban sejteni engedte, hogy a támadás inkább a kormány kábítószer-kereskedők elleni harcával volt kapcsolatban, mintsem katonai hatalomátvételre történt volna kísérlet. Az elnök az újságíróknak elárulta, hogy Yalát és Djemét saját szemével látta a hatalomátvételi kísérlet alatt. Hozzátette, hogy bár Na Tchuto nem volt jelen, de ő is benne van a puccskísérletben. A bissau-guineai elnök hangsúlyozta, a puccsisták között vannak azok is, akik kitervelték Joao Bernardo Vieira néhai államfő meggyilkolását 2009-ben. Mint mondta, az összeesküvők soraiban ott voltak a szenegáli Casamance régió lázadói is.

Embaló február elsején éppen kabinetülést tartott az elnöki palotában, amikor azt fegyveresek rohamozták meg. Az elnök jól szervezett és jól pénzelt merényletkísérletről beszélt. Tizenegy ember vesztette életét, többségükben a kormányerők soraiban.

A Guinea és Szenegál közé ékelődő, part menti ország a Latin-Amerikából Európába irányuló drogszállítmányok egyik fontos útvonala, és ez hozzájárul állandó instabilitásához.

(MTI)