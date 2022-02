Rendkívüli állapotot rendeltek el Kanada fővárosában a tüntető kamionosok miatt

Rendkívüli állapotot rendelt el Jim Watson, Ottawa polgármestere, hogy véget vessen a tíz napja húzódó kamionos tüntetésnek, amely teljesen megbénította a városközpontot – írja az Al Jazeera.

A tüntetés komoly veszélyt és fenyegetést jelent a lakosok biztonságára.

– írja közleményében Watson. A polgármester korábban úgy nyilatkozott, hogy a tüntetők száma meghaladja a rendőrökét, így a hatóság nem urai a helyzetnek, ezért a főváros segítséget kér más közigazgatási területektől és kormányzati szintektől. Justin Trudeau miniszterelnök kizárta annak a lehetőségét, hogy a tüntetők ellen a hadsereget vessék be.

Január 29-én kamionosok százai vonultak fel a kanadai parlament előtt. A magára Freedom Truck Convoy-ként hivatkozó mozgalom eredetileg azért indult, mert január 15-től az Egyesült Államok és Kanada között ingázó kamionsofőröknek kötelezővé vált a koronavírus-elleni védőoltás, ha nem akarnak két hetet karanténban tölteni.

A tüntetések hamar a járványügyi korlátozások szimbólumává váltak: a demonstrációhoz azóta több szervezet is csatlakozott, így már nem csak a kamionosokra vonatkozó szabályok ellen, hanem az oltatlan civilek jogaiért is tüntetnek. A demonstrálóknál konföderációs és náci zászlókat is lehetett látni.

A polgármester szerint a napok óta tartó tűzijáték eregetés és dudálás már teljesen kikezdte a város lakóinak idegeit. A hatóságok idáig 450 büntetést osztottak ki a közlekedési szabályok megsértése végett, de ez nem volt elég ahhoz, hogy érdemben kezelni tudják a helyzetet, amit a rendőrfőkapitány egyenesen ostromnak nevezett.