A kötelező oltás ellen tiltakozók már egy határátkelőt is elfoglaltak Kanadában

Hétvégén érkezett meg a kanadai kamionosok menete az ország parlamentjéhez Ottawába. A Freedom Convoy néven összeálló fuvarozók azért indultak el a fővárosba, mert a kormány kötelezővé tette az ingázók számára a koronavírus elleni védőoltás felvételét. A tiltakozáshoz oltásellenes civilek is csatlakoztak, náci zászlókat is lehetett látni, de az ellenzéki pártok is igyekeznek előnyt szerezni a megmozdulásból. Justin Trudeau miniszterelnök nem kíván tárgyalni a demonstrálókkal, őt a közeledő kamionosok hírére kimenekítették a fővárosból. Egyelőre nagyobb rendbontás nem történt, kivéve a coutts-i határátkelőnél, amit blokád alá vettek.

Az év elején a nemzetközi fuvarozókat érintő járványügyi szigorítást vezettek be Kanadában. Az új szabályok értelmében a Kanada és az Egyesült Államok között ingázó oltatlan kamionsofőrök csak úgy kelhetnek át a két ország határán, ha negatív PCR-tesztet produkálnak, de ebben az esetben is két hét kötelező karantén vár rájuk.

Bár a BBC azt írja, a statisztikák szerint a 120 ezer ingázó kanadai kamionos 90 százaléka rendelkezik védőoltással, a vírus terjedését gátolni hivatott intézkedések országszerte rengeteg sofőrt háborítottak fel, akik a szabály január 15-i bevezetése után útnak indultak kamionjaikkal az ország fővárosába, Ottawába.

50 ezer kamion Ottawában?

A tiltakozó kamionosokat összefogó Freedom Convoy 2022, azaz Szabadságkonvoj 2022 nevű Facebook-oldal még a múlt héten azt közölte: 50 ezer kamion tart a kanadai fővárosba. Ez az állítás azonban feltételezhetően túlzó.

A National Post nevű kanadai konzervatív lap többek között azzal kérdőjelezte meg az állítás valóságtartalmát, hogy a kamionokból álló sor 450 kilométeres lenne – körülbelül akkora, mint az Ottawa és Toronto közti távolság autóval –, ha egyik járművön sem lenne pótkocsi. Abba is érdemes belegondolni, hogy ha a statisztikák pontosak, akkor az oltatlan ingázó kanadai kamionosok maximum 12 ezren lehetnek.

Az első tüntetők múlt pénteken érkeztek meg Ottawa belvárosába, a parlamenthez. Hozzájuk azóta számos civil is csatlakozott. A beszámolók szerint a hétvégén még sok ezren tüntettek – az 50 ezer kamionból kiindulva egyesek százezres tiltakozásról beszéltek –, a tömeg azonban a rendőrség tapasztalatai szerint a napok múlásával mérséklődött.

A tüntetés méretével kapcsolatos számokat érdemes fenntartásokkal kezelni, de azt fontos megjegyezni, hogy eddig több mint 10 millió kanadai dollárnyi (közel 2,5 milliárd forintnyi) adományt gyűjtöttek össze online a GoFundMe nevű oldalon. Ebből pedig egyértelműen leszűrhető, hogy sokan támogatják őket. (A Freedom Convoy támogatására létrehozott oldal közben elérhetetlenné vált, mert vizsgálják, hogy a jogszabályok szerint történik-e a gyűjtés és az adományok felhasználása.)

A legelszántabb tüntetők azóta is Ottawa belvárosának utcáin tanyáznak, és azt tervezik, ott is maradnak, amíg meg nem oldódik a helyzetük. Azt ugyanakkor nehéz eldönteni, hogy ez pontosan mit jelent, mert a demonstrációhoz azóta több szervezet is csatlakozott, így már nem csak a kamionosokra vonatkozó szabályok ellen, hanem az oltatlan civilek jogaiért is tüntetnek. Egyik szóvivőjük, Benjamin Dichter például azt mondta a szerveződést méltató Tucker Carlsonnak a Fox News-on:

végső céljuk a kötelező oltás és a vakcinaútlevelek eltörlése.

Nem csak több ezer kamionos tűnt el

Bár a szervezők többször is hangsúlyozták, hogy a szélsőséges elemek száma elenyésző köztük – amit az eddig tapasztalt békés hangulat alátámasztani látszik –, de az egyik vezetőjük, James Bauder például a QAnon támogatója, és a pandémiát csak politikai indíttatású átverésnek tartja. Kanada miniszterelnökét, Justin Trudeau-t pedig szíve szerint bíróság elé állíttatná hazaárulásért és emberiség elleni bűntettekért – írja a Vice. Szóval nem meglepő, hogy

a parlamenti képviselőket és más vezető politikusokat még a hét vége előtt figyelmeztették az érkező konvoj potenciális veszélyeire, ezért – mások mellett – Trudeau is elhagyta otthonát, és egy titkos helyre szállították.

Ahogy az sem meglepő, hogy a Kanadai Kamionosok Szövetsége már napokkal a konvoj Ottawába érkezése előtt közölte: elítélik a közutakon zajló demonstrációt, ami olykor a közbiztonságra is veszélyes lehet.

Az ottawai beszámolók szerint az éjszakába nyúló hangos dudáláson, az úttorlaszokon és pár bezárt üzleten kívül az okozza a legnagyobb kellemetlenséget a helyieknek, hogy a rendőrök azt kérték tőlük, kerüljék el a belvárost, illetve ha ott laknak, lehetőleg ne is menjenek ki az utcára.

A rendőrök eddig csak pár esetben indítottak eljárást. A legextrémebb ügy talán az volt, amikor egy parlamenthez közeli, a rászorulóknak meleg ételt biztosító menhely munkatársaival erőszakoskodtak azért, hogy nekik is adjanak enni. A város rendőrkapitánya szerint kifejezetten jól vizsgáztak a kivezényelt egységek, akik azt az utasítást kapták, hogy lehetőleg ne bírságoljanak tüntetőket, mert az olaj lenne a tűzre. A lakosság is jól kezeli a kellemetlenségeket, bár gyakran előfordul, hogy a belvárosban mozgók kénytelenek eltűrni a maszkviselés miatt tett megjegyzéseket.

A legnagyobb felháborodást talán az a felvétel váltotta ki, amelyen az látható, hogy egy tüntető az Ismeretlen katona sírján állva őrjöng, illetve az, hogy a demonstrálók náci szimbólumokat is használnak üzenetük érzékeltetéséhez. Vannak ugyanis, akik szerint a koronavírus elleni egészségügyi intézkedések és a zsidók üldöztetése párhuzamba állítható (ezt a Simon Wiesenthal Központ is kritizálta).

After explaining to these less than fine Canadians of the hallowed grounds upon which they trode, this was their reaction in the name of Freedom. Unsat! pic.twitter.com/Mk7VVLsfxo — Cmdre Steven Thornton (@S_Thornton_332) January 29, 2022

„Az igazság megsértése”

Trudeau még a konvoj megérkezése előtt bejelentette, hogy karanténba kell vonulnia, mert a közvetlen környezetében valaki megfertőződött, emiatt nem tud találkozni a tiltakozókkal (azóta az ő tesztje is pozitív lett). Erősen kérdéses azonban, hogy ha egészséges, létrejött volna a találkozó, tekintve, hogy a miniszterelnök is éles kritikával illette a demonstrációt.

A véleménynyilvánítás, a gyülekezés és az egyesülés szabadsága a demokrácia sarokkövei, de a náci szimbolizmus, a rasszista képek és a háborús emlékművek meggyalázása nem azok

– fogalmazott, és egyúttal azzal vádolta ezeket a tüntetőket, hogy „az igazság megsértését” követik el.

Someone just sent these my way: More photos of the Nazi flag that was spotted at today’s convoy protest. (The other photo that was shared earlier today was taken nearby) pic.twitter.com/XsnAFC08En — Justin Ling (@Justin_Ling) January 30, 2022

Ugyanakkor az ellenzék igyekszik politikai tőkét kovácsolni a megmozdulásokból. A BBC szerint a konzervatív párt egyik vezetője, Candice Bergen a védelmébe vette a tüntetőket, szerinte több millió embert képviselnek, akiknek „elegük van a lezárásokból és a megszegett ígéretekből”.

„Megérdemlik, hogy meghallgassák őket, és tiszteletet érdemelnek” – írta a Twitteren. Pártjának vezetője, Robert Batherson pedig még a konvoj Ottawába érkezése előtt azt nyilatkozta, találkozni fog a tüntetők vezetőivel, bár arról azóta sincs hír, hogy ez valóban megtörtént-e. Mások mellett egyébként Donald Trump amerikai ex-elnök és Elon Musk Tesla-vezér is kiállt a tüntetők mellett.

Egy határátkelőt is elfoglaltak

Nem csak az ottawaiak és a környéken élők életét nehezítik meg a kamionosok, akik – a követeléseik elérése érdekében – készek az egész országot megbénítani.

A múlt hét végén, a fővárosba érkezésükkel egy időben például elfoglalták a Montana állam és Alberta tartomány közötti egyik határátkelőt is Couttsban – természetesen a kanadai oldalon –, ami a Vice riportja szerint rendkívül nagy kellemetlenséget okoz a határon átkelni szándékozóknak. Az albertai rendőrség törvénytelennek tartja ezt az akciót.

Szép számmal vannak és voltak köztük olyan kamionosok is, akik nem értenek egyet a tüntetőkkel. Egyikük, Lovepreet Singh, két napig várt, mielőtt hétfőn úgy döntött, Brit Kolumbián keresztül lép újra Kanadába, és további hat óra utazással hazavezetett az albertai Edmontonba (ez körülbelül 100 ezer forint pluszköltséget jelentett neki, amit saját zsebből kellett fizetnie).

„Nem volt mit ennem. Haza kellett jutnom” – idézi a kamionost a Vice. Szerinte arrafelé, amerre ő járt, körülbelül 150 kamion vehetett részt a demonstrációban, 4 kilométeres blokádot hozva létre. Beszélt arról, hogy a tüntetést nem támogató fuvarozók között sokan vannak olyanok, akik a blokád idején inkább a közeli városokban parkolnak le, ahol tudnak maguknak ételt vásárolni. És sokan vannak olyanok is, akik inkább kerülőutat választanak maguknak.

„Nekem január 29-re volt egy szállítmányom, és január 31-én érkeztem meg” – mesélte Singh. A Kanadai Hústanács pedig arról is beszámolt, hogy „150 rakomány” marhahús rekedt a határon, ami arra kényszerítheti a termelőket, hogy lassítsák a termelést, ha a helyzet nem oldódik meg.

Nem tudom, hogy ezeknek a szolgáltatásoknak – az emberek alapvető szükségleteinek – a leállítása hogyan segíti az emberek szabadságát (…). Ha valódi problémáik vannak, találjanak ki egy jobb módot arra, hogy beszéljenek a kormánnyal. Nem lehet csak úgy lezárni a határokat.

– mondta, majd azzal zárta mondandóját, hogy ők, a törvénytisztelő kamionosok csak a munkájukat szeretnék végezni.

John Schwarz egy krumpliszállítmányt vitt volna át a Coutts-i határátkelőn, de 45 óra elteltével kénytelen volt újratervezni útvonalát. A felháborodott kamionos így nyilatkozott a kanadai közszolgálati műsorszolgáltató, a CBC riportjában (melyben a blokád is jobban szemügyre vehető): „Nem képviselnek engem, és egyetlen kamionost sem, akit ismerek. Ez egy olyan dolog, amivel egyáltalán nem értek egyet”.

A védőoltással rendelkező kamionosok és hétköznapi utazók helyzetét pedig így írta le:

Ezek a fickók gyakorlatilag túszként tartanak minket, és senki nem tesz ellene semmit.