Órákkal Joe Biden látogatása előtt omlott le egy híd Pittsburghben

Összedőlt egy híd pénteken Pittsburghben, alig órákkal azelőtt, hogy az amerikai elnök odalátogatott volna.

"It sounded like a huge snowplow." Neighbors tell KDKA what they heard and saw when the bridge collapsed this morning.

WATCH >> https://t.co/JSt5X1qZ00 pic.twitter.com/8c5q6VRB2o

— KDKA (@KDKA) January 28, 2022