Ausztriában kötelező lehet a védőoltás a felnőtteknek februártól

Februártól koronavírus elleni oltási kötelezettséget vezetnek be Ausztriában a 18 éven felettiek számára, az erről szóló, kidolgozott törvénytervezetet most mutatta be az osztrák kormány – írja a 444. A kormányzati elképzeléseket Karl Nehammer kancellár, Karoline Edtstadler alkotmányügyi miniszter és Wolfgang Mückstein egészségügyi tárcavezető ismertette az osztrák kancellári hivatalban tartott sajtótájékoztatón. A törvényjavaslatot hétfőn vitatja meg a parlament egészségügyi bizottsága, majd a tervek szerint csütörtökön szavaz róla az osztrák törvényhozás.

Az előterjesztés szerint március közepéig nincs büntettés, ezt követően viszont 600-tól 3600 euróig terjedő bírság szabható ki az oltatlanokra – ez 186 ezer és 1,1 millió forint közötti összeg. A szabályozás nem érinti a várandós nőket és azokat, akik orvosi okokból nem kérhetik a védőoltást.

Az oltási kötelezettséget három lépcsőben tervezik bevezetni. Az első fázisban, február elejétől március 14-ig minden háztartást írásban értesítenek a követelményekről. Csak ezt követően válik az oltási kötelezettség kikényszeríthetővé, például az említett pénzbírság kiszabásával.