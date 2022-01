Emma Watson a palesztinokról posztolt, megkapta az antiszemita billogot

Egy palesztinpárti tüntetés képét osztotta meg egy szolidaritási idézettel. Jött is a kommentharc.

Darázsfészekbe nyúlt hétfőn Emma Watson brit színésznő, akit a legtöbben a Harry Potter-filmek Hermione Grangereként ismerhetnek. A Guardian cikke szerint Instagram-oldalára posztolt egy képet, amin egy palesztinpárti tüntetés látható, előtte pedig egy – látszólag újságokból kivágott szavakból álló – felirat áll: „A szolidaritás egy ige”.

Egy nagyobb idézetet is írt Watson, ami a feminista tudóstól, Sara Ahmedtől származik, és a szolidaritás-együttérzés egyfajta definícióját adja. A poszt persze rögtön megosztotta Watson követőit. A palesztinok és ügyükkel szimpatizálók forrón gratuláltak neki, míg az Izrael pártján állók kritizálták őt. A legmesszebb a bukott kormányfő, Benjamin Netanjahu egykori tudományügyi minisztere, valamint Izrael volt ENSZ-nagykövete, Deni Danon ment, aki a Roxfort mágusképző egyik ún. házára utalva ezt írta Twitterén:

10 pont a Griffentéltől, mert antiszemita voltál.

10 points from Gryffindor for being an antisemite.@EmmaWatson pic.twitter.com/Qaqkx36JSg — Ambassador Danny Danon | דני דנון (@dannydanon) January 3, 2022

Gilad Erdan jelenlegi izraeli ENSZ-nagykövet is beszállt, mondván a fikció maximum a Harry Potter-sorozatban működhet, de nem a valóságban. Ha műkődne a mágia, akkor már nem létezne a Gázát uraló, nőket elnyomó Hamász terrorszervezet, no meg a palesztin területeket igazgató Palesztin Hatóság sem – írta. Akadtak szép számmal olyanok is, akik felrótták a volt és jelenlegi diplomatáknak, hogy cinikusan, bunkósbotként használják az antiszemitizmus kifejezését.

Watson alapvetően ritkán áll bele ilyen kényes politikai ügyekbe, inkább feminista aktivistaként mutatja meg magát. Emiatt már ENSZ jószolgálati nagykövet is lett, 2015-ben pedig a világ 100 legbefolyásosabb embere közé választotta az amerikai Time magazin.

A Watson által posztolt képet egyébként nem a színésznő vagy stábja készítette, hanem a Bad Activist Collective nevű szervezet arra válaszul, amikor az izraeli légierő Gázát bombázta. Ekkoriban egyébként Bella Hadid, Dua Lipa és Susan Sarandon is kiálltak a palesztinok mellett. Mindenesetre Watson posztja irgalmatlanul pörög, több mint egymillióan kedvelték, no meg 100 ezernél is több komment érkezett rá.