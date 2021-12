Itt az ország, ahová hétfőtől nem lehet oltás nélkül belépni

A világ legszigorúbb beutazási szabályait vezeti be a nyugat-afrikai Ghána jövő hét hétfőtől – számolt be többek között a BBC. A hét elejétől az országba nem léphet be olyan felnőtt, akik nincs beoltva koronavírus ellen. Aki oltás nélkül érkezik, azt helyben beoltják, a karantén nem opció. A hatóságok mindezt azzal indokolják, hogy a fertőzések aggasztó mértékben megszaporodhatnak az ünnepi időszakban.

Ghána korábban is komolyan vette a járvány okozta veszélyt: az állam már a járvány kezdetekor lezárta a szárazföldi és tengeri határait az utasforgalom előtt.

Az új intézkedések mellett a ghánai hatóságok továbbra is ragaszkodnak ahhoz, hogy minden érkező negatív PCR-tesztet mutasson be. Azoknak a ghánaiaknak, akik külföldre utaznak, szintén teljes körű oltottságot írnak elő. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy az a ghánai állampolgár, aki jelenleg nincs beoltva, de a repülőtéren megkapja a vakcinát, meg kell hogy várja a második adagot is, mielőtt elrepülne, hacsak a Johnson & Johnson egyadagos vakcináját nem veszi fel.

A ghánai hatóságokat joggal aggasztja a koronavírus újabb hulláma, illetve az omikron variáns megjelenése a külföldről érkezők körében. Az ország lakosságának ugyanis eddig kevesebb mint tíz százaléka kapott védőoltást. Az alacsony oltottsági ráta oka részben az, hogy egészen a közelmúltig egyáltalán nem lehetett vakcinához jutni az országban.

Patrick Kuma-Aboagye, a Ghánai Egészségügyi Szolgálat vezetője most azt közölte, hogy az elmúlt két hétben az összes igazolt új koronavírusos mintegy hatvan százalékát az ország legfontosabb repülőterén, Kotokában észlelték.

A Reuters jelentése szerint a hatóságok azt is tervezik, hogy januártól kötelezővé teszik az oltást az állami alkalmazottak, a diákok és az egészségügyi dolgozók számára. Az országban a járvány kezdete óta eddig összesen 131 246 megbetegedést és 1 228 koronavírussal összefüggő halálesetet jelentettek.