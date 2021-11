Pakisztánt és Kongót meghívták, Magyarországot nem: mégis mi ez a demokráciacsúcs?

Az Amerikai Egyesült Államok a napokban tette közzé annak a 110 országnak a listáját, amelynek vezetőit Joe Biden amerikai elnök meghívta a decemberi online demokráciacsúcsra.

A bejelentés viszonylag komoly nemzetközi visszhangot váltott ki, ugyanis többek közt Oroszország, Törökország, Kína, illetve az Európai Unióból egyedüliként Magyarország sem kapott meghívót az eseményre.

Szijjártó Péter külügyminiszter szerint Budapest azért nem vehet részt a csúcson, mert jó kapcsolatot alakított ki Donald Trumppal. Washington tényleg elég sajátos módon gyűjtötte össze a résztvevőket, úgy tűnik, mintha Biden stábja inkább geopolitikai megfontolások alapján döntöttek, nem pedig aszerint, hogy egy ország hogyan áll a demokratizálódás folyamatában.

Azt egyelőre nehéz megmondani, lesz-e bármilyen gyakorlati haszna az első ízben megrendezett demokráciacsúcsnak, vagy hamar feledésbe merül a kezdeményezés, mindenesetre az amerikai kormányzat úgy készül, hogy a résztvevő országok közös nyilatkozattal zárják majd a rendezvényt, ami viszont nem nyerte el mindenki tetszését.

Joe Biden 2021 februárjában elmondott beszédének ez a részlete fogadja a látogatókat, ha rákattintanak az amerikai külügyminisztérium honlapján a demokráciacsúcs beharangozójára.

Az eseményt a koronavírus-járvány miatt online rendezik meg december 9-én és 10-én, ugyanakkor a tervek szerint jövőre személyesen is találkozhatnak majd a meghívottak a második felvonáson.

A hivatalos tájékoztatóban alapvetően elég sablonos, nem túl izgalmas dolgokat írnak a csúcsról. Ilyen például, hogy a vezető politikusok a civil társadalommal és a privát szektor képviselőivel együtt harcolnak majd a demokráciára leselkedő fenyegetések ellen, ez a platform pedig lehetőséget teremt arra, hogy közös vállalásokat tegyenek a demokráciák megvédése érdekében.

Három kulcstémát konkrétan is megemlítenek:

Állítólag a vezetőknek arra is lehetőségük lesz, hogy saját országukra vonatkozóan különálló vállalásokat tegyenek, de a részletes programot, a felszólalók, előadók névsorát még nem tették közzé.

Kísérleteztek már hasonlóval

Hasonló törekvésekkel találkozhattunk korábban is, mindezek közül a legjelentősebb a Demokráciák közössége volt, amit 2000 júniusában hoztak létre Varsóban. Az eseményre akkor 106 ország volt meghívva, akkor még Oroszországot is inkább demokratikusnak tekintették és néhány arab államot is bevettek a kormányközi koalícióba.

A konferencia végén írták alá a résztvevők az úgynevezett Varsói Nyilatkozatot, amelyben több demokratikus értéket is rögzítettek és célként nevezték meg a demokráciák közötti együttműködés fokozását.

Ez a kísérlet végül megbukott. Ennek oka részben az volt, hogy a washingtoni demokráciacsúccsal ellentétben akkor külügyminiszteri, és nem kormány- vagy államfői szinten állapodtak meg a felek. Az egész Bronisław Geremek akkori lengyel külügyminiszter ötlete volt, csakhogy őt három nappal a találkozót követően menesztették. Az ügy másik nagy támogatójának Madeleine Albright volt amerikai külügyminiszter számított, de pár hónappal később a választások után neki is mennie kellett. Így nem volt, aki tovább vigye az egészet.