Dél-Afrika szerint nem megbüntetni, hanem megtapsolni kellene őket az omikron variáns felfedezéséért

Az omikron variáns felfedezését követően sorozatban jelentik be világszerte a kormányok, hogy megtiltják a dél-afrikai járatok berepülését, ami nem igazán tetszik az érintett országnak, írja a BBC.

A dél-afrikai külügyminisztérium szombati közleményében erősen kritizálta ezeket az intézkedéseket. Mint fogalmaztak,

a kiváló tudományt megtapsolni és nem megbüntetni kellene. Dél-Afrikát most azért büntetik, mert fejlett a genom szekvenálása és ezáltal gyorsan képes detektálni az új variánsokat.

Hozzátették azt is, korábban teljesen másként reagált a világ, ha valahol máshol fedeztek fel egy új mutációt.

Dél-Afrikából egyébként most tényleg nehéz bárhova is korlátozás mentesen utazni. Az EU, Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok, Ausztrália, Japán, India és Kanada is közölte már, hogy korlátozzák a légiforgalmat az afrikai országból.

A mutánsról egyelőre annyit lehet tudni, hogy valószínűleg gyorsabban terjed a korábbi változatoknál, de ez tudományosan még nincs alátámasztva, további vizsgálatokra van szükség ennek megállapításához.