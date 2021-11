Játékláncfűrészt rendelt a gyerekének az Amazonon, de igazi láncfűrészt kapott helyette

Valószínűleg sokaknak lehetett már része abban a kellemetlen élményben, amikor egy online rendelés kézhezvétele után a csomagot kibontva nem az van a dobozban, ami a rendelésben szerepelt.

Hasonlóan járt nemrégiben a Jon Ironmonger, a BBC egyik riportere, aki Twitteren osztotta meg a saját történetét arról, hogy a gyerekének rendelt egy gyerekeknek szánt, mégis realisztikus játékláncfűrészt, de egy igazi láncfűrészt kapott helyette.

Az indy100 által bemutatott bejegyzés így hangzik magyarul:

Lovely gesture by Amazon to send my four-year-old an ACTUAL CHAINSAW instead of the toy he’d asked for pic.twitter.com/u1WZglShtV

— Jon Ironmonger (@JonIronmonger) November 23, 2021