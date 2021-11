Hétfőtől a Szputnyikkal oltottakat nem engedik be az Egyesült Államokba

A többségnek feloldották a több mint másfél éve életbe léptetett beutazási korlátozásokat.

Hétfőtől az Egyesült Államok nagyrészt feloldotta a 2020 elején bevezetett utazási korlátozásait, de nem léphetnek be területére azok, akiket orosz vakcinávan oltottak be – írja az Euronews. Az új szabály szerint az Egyesült Államok csak a saját Élelmiszer- és Gyógyszerügyi Hivatala (FDA) és az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által (rendszeres vagy sürgősségi használatra) jóváhagyott vakcináit fogadja el.

E körbe tartozik:

a Pfizer,

a Moderna,

a Johnson & Johnson,

az AstraZeneca,

a kínai Sinopharm és Sinovac,

a Szputnyik V azonban nem.

Molnár Judit, a Magyar Utazási Irodák Szövetségének elnöke azt mondta, rengetegen vártak rá, hogy beutazzanak az USA-ba, amit az orosz oltás miatt nem tehetnek. A Szputnyik V-t a világon mintegy 70 országban használják. Magyarországon csaknem egymillióan kapták meg. Az EU tagállamok közül még Szlovákia oltott vele, de csak 20 ezer embert.

Oroszország a világon elsőként engedélyezte a koronavírus elleni oltóanyagot. A WHO újra vizsgálja a vakcinát, de egyelőre bizonytalan, mikor kerülhet fel a sürgősségi felhasználási listára.

A minap Vlagyimir Putyin orosz elnök felszólította a WHO-t, hogy gyorsítsa fel munkáját, videoüzenetében a G20-országcsoport római csúcstalálkozóján pedig a koronavírus elleni védettségi igazolások gyors, kölcsönös elismerését szorgalmazta.