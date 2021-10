A romániai járvány legsötétebb napja: 574 halott

Az új fertőzöttek, az elhunytak és az intenzíven ápoltak száma is magasabb minden eddiginél.

Romániában az elmúlt 24 órában 18 863 új koronavírus-fertőzést regisztráltak, a 81 054 teszt 23,27 százaléka lett pozitív. Egyetlen nap alatt 561-en haltak meg. Ehhez jött még 13 korábbi haláleset, ami most került be a statisztikába. Az elhunytak közül 518 embernek volt egyéb betegsége is – írja a Főtér.

Jelenleg 19 730 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, 1805-öt intenzív osztályon van – ez is rekord. A beutalt betegek közül 486 kiskorú, közülük 39-an szorulnak intenzív terápiás ellátásra.

A Maszol.ro szerint az 574 elhunyt közül 528 nem volt beoltva. A 46 beoltott áldozat 40 és 80 év közötti volt, három kivételével mindannyian más betegségekben is szenvedtek.

Az 574 elhunyt közül 5 páciens a 30 és 39 év közötti, 26 a 40 és 49 év közötti korosztályhoz tartozott, 60 áldozat 50 és 59 év közötti, 141 áldozat 60 és 69 év közötti, 197 elhunyt páciens a 70 és 79 év közötti korosztályhoz tartozott, 145 halálos áldozat életkora pedig meghaladta a 80 évet.

Ezzel 42 616-ra emelkedett a koronavírussal összefüggésbe hozható halálesetek száma Romániában.

A Főtér idézte a Román Epidemiológiai Társaság alelnökét, aki a katasztrofális járványadatokról azt mondta, a ’89-es forradalom, illetve az 1977-es földrengés idején haltak meg annyian egy hét alatt, mint a negyedik járványhullám miatt.

Emilian Popovici szerint a járványgörbe még emelkedni fog, a mostani korlátozások már nem elegendőek. Azt mondta, amíg az intenzíven ápoltak száma nő, az esetszámok sem fognak csökkenni, mivel a súlyos betegekből lehet következtetni a fertőzöttek valós számára.