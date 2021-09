Dánia be akarja tiltani a gyilkosokkal való romantikázást

A tengeralattjárós gyilkosba, Peter Madsenbe is beleszeretett egy 17 éves lány, elege lett hát a dán kormánynak.

Durva előterjesztést tett a dán kormány, ami súlyosan érinti majd a fogvatartottak romantikus kapcsolatokhoz fűződő jogát. A BBC News arról ír, hogy az életfogytiglani börtönre ítélt rabok büntetésük letöltésének első 10 évében csak a hozzájuk legközelebb állókkal tarthatnak kapcsolatot. Az a cél, hogy ne járhassanak be a gyilkosokhoz rajongóik, és ne essenek velük szerelembe.

Már van is precedens erre, a Dániát felkavaró tengeralattjárós gyilkosba, Peter Madsenbe belezúgott egy 17 éves lány.

Madsennek azért kell életét rácsok mögött töltenie, mert brutálisan meggyilkolta Kim Wall riportert 2017. augusztus 10-én, miközben a nő épp a férfi saját építésű tengeralattjáróján, az UC3 Nautiluson interjúzott vele. A férfi a gyilkosság után feldarabolta áldozatát, majd a testrészeket a tengerbe szórta. Tettéért 2018-ban ítélték életfogytiglani börtönre.

Az említett tinédzser, Cammilla Kürstein két éven át levelezett és telefonálgatott Madsennel, eközben habarodott bele a férfibe. Féltékenység kínozta, amikor megtudta, hogy Madsen büntetése töltése közben, 2020-ban feleségül vette a 39 éves orosz Jenny Curpent. Nick Haekkerup igazságügyi miniszter keményen fogalmazott a rács két oldalán zajló románcokkal kapcsolatban, szerinte az elítélt bűnözők

nem kéne, hogy a börtöneinket randiközpontoknak vagy médiaplatformoknak használják, ahol henceghetnek bűncselekményeikkel.

Szerinte sok eset esett meg az utóbbi időben, amikben közös, hogy rabok fiatalokat hálóznak be, hogy szimpátiát és figyelmet kapjanak. Az új törvény megtiltaná azt is, hogy az elítéltek szabadon posztolhassanak a világhálón bűncselekményeikről vagy épp podcastokban beszéljenek róluk. Szintén ez a jogszabály szigorítaná a feltételes szabadon bocsátás intézményét is: életfogytosoknál ez a mostani 2-4 évről 10 évre nőne.

A tervezet kritikusai szerint a jogszabály aránytalan mértékben beavatkozna a rabok magánéletébe, gyakorlatilag cenzúrával lenne egyenértékű. Mindenesetre a jobboldali dán kormánypárt támogatásáról biztosította a törvénytervezetet, ami szerdán kerül az illetékes parlamenti bizottság elé. Ha átmegy a parlamenten, 2022 elején léphet hatályba.