Kultúrharc Amerikában: lebontották Lee tábornok richmondi lovasszobrát

Évekig tartó ellenállás és hosszadalmas bírósági eljárás végére tettek pontot szerdán, amikor nekiálltak, hogy eltávolítsák a helyéről az Egyesült Államok egyik legnagyobb konföderációs emlékművét, Robert E. Lee tábornok lovasszobrát.

A szobor Virginia állam fővárosában, Richmondban állt a mai napig, és az amerikai polgárháborúban vesztes szakadár, rabszolgatartó déliek tábornokának illetve főparancsnokának állított emléket.

Ralph Northam virginiai kormányzó tavaly nyáron rendelte el a Lee tábornok richmondi szobrának lebontását, miután a fekete George Floydot egy rendőri akció során megölték Minneapolisban. Az eset következtében az egyesült államokban nemcsak a faji egyenjogúságról szóló diskurzus vált hangosabbá, de a kultúrharc is felerősödött, ennek lett egyik következménye az emlékmű elbontása. Maga az alkotás egy hat méter magas bronz lovas szobor, amely majdnem kétszer olyan magas talapzaton állt, és 1890 óta magasodott a Konföderációs államok egykori fővárosa fölé.

A bontási munkálatokat helyi idő szerint szerda reggel 8 óra előtt kezdték meg a munkások. Ehhez két nyilvános nézőteret is kialakítottak, igaz korlátozott láthatósággal. Az alkalomra összegyűlt tömeg az AP News tudósítása szerint a bontás közben a következőket skandálta:

Az egyedülálló műalkotás, amelyet esztétikai minőségéért is értékelnek, négy másik hatalmas konföderációs szobor környezetében állt a sugárúton, ezeket a város már tavaly nyáron eltávolította.

Lee tábornok szobrának eltávolítását várhatóan még szerdán befejezik. Az emlékművet a tervek szerint legalább két darabra kell vágni, és később egy meg nem nevezett helyre szállítják, amíg végleges döntés nem születik a további sorsáról. A szobor talapzata egyelőre a helyén megmarad, bár a munkások csütörtökön várhatóan eltávolítják a díszítő táblákat és kiszabadítják a talapzatba rejtett időkapszulát is.

BREAKING: More than a year after Virginia Gov. Ralph Northam ordered the removal of a statue of Confederate Gen. Robert E. Lee in the state's capital, the 12-ton, six-story monument has come down. Onlookers chanted "Black Lives Matter" during the removal. https://t.co/3n5Bkz8KTo pic.twitter.com/tziPPjTs3G