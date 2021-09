Bíróság elé állítottak egy hároméves kolozsvári kislányt

Az önkormányzat szerint ő is jogsértően foglalt el egy lakást. A civilek azt tartják törvénysértőnek, hogy kiskorút bíróság elé állítanak.

Szerdán egy 3 éves gyermek és egyik szülője állt a kolozsvári bíróság elé. Külön-külön idézték be őket, mert a helyi polgármesteri hivatal szerint jogsértő módon foglaltak el egy lakást. Az abszurd ügy elleni tiltakozásul a Caști Sociale Acum! nevű civil szervezet flashmobot szervezett – írja a Transindex.

Gyerekcipőket helyeztek a járdára, hogy felhívják a figyelmet arra, nemcsak az jogsértő, ha kiskorút idéztetnek bíróság elé, hanem az is, ha nem biztosítják a biztonságos lakhatást neki.

A civilek több cipőt emlékeztetőül ott is hagytak a város vezetőinek, emlékeztetőül ajánlva Emil Boc polgármesternek, a városháza munkatársainak és a pártok politikusainak.

A Caști Sociale Acum! videójában megszólalt a 3 éves kislány nagyszülője, aki szerint több kisgyermek is kerülhet olyan helyzetbe, mint az unokája.

Az abszurd ügy azzal kezdődött, hogy idén június 24-én Sz. D. a 3 éves gyermekével értesítést kapott az önkormányzattól, önkényes lakásfoglalóként mindkettőjüket nyilvántartásba vették.

Az apa oda még 2019 októberében költözött kislányával egy 16 négyzetméteres lakásból, ahol szüleivel éltek. 2020 nyarán az elfoglalt lakás kulcsát ugyan leadták, a hatósági eljárás nem zárult le, így kaptak külön-külön idézést a bíróságtól.

Ne félj, mert nem fog veled semmi rossz történni!

Ezt mondta a kislánynak a bíró. A civil szervezet szerint a bíróságon egy pillanatra megfagyott a levegő, amikor a kislány az apja nélkül, ijedten megjelent.

A tárgyaláson az ügyvéd is azzal érvelt, hogy törvénytelen kiskorút bíróság elé idézni. Óvást nyújtott be az ellen is, hogy büntetést kelljen fizetni az elfoglalt lakás miatt. A bírságot ugyanis egy olyan helyi rendelet alapján szabták ki, amelyet 2014-ben a Kolozsvári Bíroság, 2015-ben a Kolozsvári Törvényszék hatályon kívül helyezett.

Az önkormányzat szerint az apának biztosított volt a lakhatása, mégis elfoglalt egy másik ingatlant a lányával, a kiskorúnak nem kellett volna megjelennie a bíróság előtt, hiszen őt apja képviseli a törvény előtt, noha valóban mindenki ellen eljárás indul, aki lakást foglal. A civil szervezet szerint Kolozsváron sok gyermeknek nem biztosított a megfelelő lakhatás, mert szüleik nem keresnek eleget ahhoz, hogy saját albérletben lakhassanak, vagy vásárolhassanak saját lakást – a kolozsvári hatóságok pedig rendszeresen megsértik a jogaikat, mivel nem biztosítanak megfelelő szociális lakásokat.