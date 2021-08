Szivárványos pólót vett fel Vettel; Deutsch a nácikhoz hasonlította

Szivárványmintás szájmaszkban és pólóban jelent meg a Forma-1 Magyar Nagydíj vasárnapi versenynapján Sebastian Vettel. A pólón a „Same Love” vagyis „Ugyanaz a szerelem” felirat volt látható.

Az Aston Martin csapat német pilótája pár nappal korábban élesen bírálta a homofób elemeket tartalmazó magyar pedofilellenes törvényt.

Mindenkinek szabadon kéne megválasztania azt, mit szeretne kezdeni magával, éppen ez lenne az egész lényege. Nyomasztónak tartom, hogy egy olyan ország, amelyik az Európai Unióban van, ilyen törvényt hoz.

Vettel egy szivárvány mintás cipőt is felvett, amelyet Deutsch Tamás, a Fidesz európai parlamenti képviselője vasárnap a Facebookon nácikhoz hasonlított, mondván „A németek mindig is értettek ahhoz, hogyan kell az aktuális kordivatnak megfelelő píszí szimbólumokat megjeleníteni a sportban”. Hogy mondandóját nyomatékosítsa, fel is tett egy képet az 1936-os berlini olimpiáról.

Deutsch megszólalására az MSZP EP-képviselője, Ujhelyi István adott kemény választ: „Tamás, milyen mélyre süllyedtek még, de tényleg? Az esztelen uszítás után most konkrétan lenáciztok egy világbajnokot (bárkit), mert veletek ellentétes véleménye van? Milyen szörnyetegek lettek az egykoron szabad és felvilágosult Magyarországért kiálló fiatal demokratákból…?!”.

Csütörtökön Lewis Hamilton az Instagram-oldalán kritizálta a törvényt, amire Varga Judit igazságügyi miniszter Facebookon úgy reagált, a brit versenyző fake news-t terjeszt.