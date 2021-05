Visszájára fordult a sikeres védekezés, nagy bajba került a 23 milliós ország

Tajvanon mostanáig mindössze 12-en haltak bele a koronavírusba, ám hiába védekeztek eddig tökéletesen, mégis porszem került a gépezetbe. A fertőzés váratlanul elkezdett terjedni, miközben az ország lakosságának egy százaléka sincs még beoltva.

15 hónapon át a koronavírus-járvány elleni védekezés egyik mintaképe volt Tajvan, ám az ország szuperbiztosnak hitt buborékja április végén egyszer csak kipukkant.

Az ázsiai szigetország pont az elszigeteltségének és a hibátlan kontaktkutatási, illetve karanténozási rendszerének köszönhette korábban a sikerét, tavaly volt olyan időszak, amikor 253 napig senki nem fertőződött meg a vírussal a határokon belül.

Ehhez képest most néhány hét alatt annyian fertőződtek meg a vírussal, mint korábban a járvány kirobbanása óta összesen. Ugyan a számok még mindig nem tragikusak, de valószínűleg tovább emelkednek majd.

Tajvan helyzetét tovább rontja, hogy a remek adatok miatt az emberek irreális mértékben érezték magukat biztonságban, ezért az átoltottság jelenleg az egy százalékot sem éri el. Most, hogy baj van, hirtelen tömegek várnak a vakcinára.

Bulizó pilóták, teázó férfi

Egészen elképesztő adat, de a 23 milliós lakosságú Tajvanon a járvány kezdete óta mindössze 12-en haltak meg koronavírusban.

Az ázsiai szigetország titkát három fő tényező teszi érthetővé. Az első, hogy mivel szigetről van szó, a határok lezárását rendkívül könnyen meg tudták oldani, csakúgy, mint például Új-Zéland vagy Ausztrália. Nincs áthaladó gépjárműforgalom, az emberek nem tudják megkerülni a határellenőrzést. A második ok, hogy tanultak a 2003-as SARS-járványból, és az akkor tapasztaltakat sikeresen átültették a mostani védekezési rendszerbe. A harmadik pedig a szinte hibátlan karanténozási szabályozás. Ami – mint kiderült – tényleg csak szinte hibátlan.

Ugyan több mint egy évet kellett rá várni, hogy a koronavírus rést fedezzen fel a tajvani pajzson, de végül utat talált magának. Tajvanon minden beutazónak 14 napra karanténba kell vonulnia több mint egy éve, ugyanakkor a pilótáknak és a légiutas-kísérőknek ezt az időszakot öt napra lerövidítették.

Ez a látszólag apró lazítás eredményezte azt, hogy egy Amerikából érkező pilóta a landolást követő hatodik napon több bárba és egy étterembe is ellátogatott, majd nem sokkal később pozitív lett a tesztje. Ráadásul nem ő volt az első. Egy héttel korábban, április 23-án a hatóságok jelentették be, hogy a tajvani China Airlines egyik gépének személyzete megfertőződött a vírussal. Tőlük elkapták a családtagjaik és a karanténhotel dolgozói is.

Május 11-én már hét helyi fertőzöttet diagnosztizáltak, másnapra ez 16-ra nőtt, ami akkor napi rekordot jelentett Tajvanon. Köztük volt egy 60-as éveiben járó férfi is, aki egy teázóban járt a főváros Tajpejben. Ez nem egy átlagos kávézó volt: itt intim körülmények között szolgálják fel a vendéggel egykorú hölgyek a teát. Ahogy azzal a helyi egészségügyi miniszter is viccelődött, nehéz egy ilyen helyen tartani egymástól a távolságot.

A férfihez azóta számos megbetegedést vezettek vissza, a vírus pedig elég ütemesen kezdett el terjedni. Múlt szombaton 180, vasárnap 206, hétfőn 333 új fertőzöttet találtak.

Minek a vakcina, ha nincs vírus?

A 23 millió tajvani lakos most valami olyannal szembesült, amit az elmúlt egy évben szinte minden más országban megtapasztalhattak: zárnak.

A tajvani védekezésnek négy fokozata van, most a hármas készültség van érvényben, amire még nem volt példa a koronavírus-járvány alatt. Ennek részeként kötelezővé tették a maszkviselést kültéren, mindenkit arra kértek, hogy dolgozzon és tanuljon otthonról.

Tajpejben, ami jelenleg a legfőbb gócpontnak számít, bezárták a konditermeket, bárokat, éttermeket és minden vendéglátóhelyet, valamint a mozikat is. Beltéren egyszerre maximum öt fő gyűlhet össze, kültéren tíz ember találkozhat, a külföldiek pedig tartózkodási engedély nélkül június 18-ig be sem utazhatnak az országba.

A fővárosra hétvégén rá sem lehetett ismerni. Ahhoz képest, hogy az elmúlt egy évben úgy zajlott az élet, mintha mi sem történt volna, az utcák most kiürültek, és mindenki otthon maradt, ahogy azt a kormány kérte. A pánikot jól szemlélteti, hogy bizonyos termékekből egyszerre csak kettőt lehet vásárolni, mert a boltokat megrohanták az emberek a bejelentések után.

Tajvannak van egy súlyos gondja: az átoltottság 1 százalék alatt áll. Nem egyedi ez egy szigetország esetében, hiszen Új-Zélandon és Ausztráliában sem kapkodnak a vakcinákért, sem a kormányok, sem az emberek. Amíg ugyanis nincs valós veszélyérzetük, addig nem számolnak azzal, hogy bármi bajuk eshet. Elvégre naptejjel sem kenjük be magunkat, ha felhős az idő.

Teljesen normálisan zajlott még az élet, amikor az AstraZeneca vakcinájával elkezdődött az oltás Tajvanon még március végén. Eleinte csak bizonyos csoportoknak ajánlották fel az oltóanyagot, de annyira kevesen jelentkeztek, hogy szinte azonnal kiterjesztették a teljes lakosságra a lehetőséget, ám a vakcina akkor sem lett kelendőbb.

Most, hogy először alakult ki komolyabb gócpont az országban, a kormány ismét változtatott. A kórházakban már nem lehet időpontot foglalni, előnyben részesítik az időseket, az egészségügyben dolgozókat, valamint a védekezésben résztvevőket. Hirtelen ugyanis mindenki vakcinát akar kapni.

Tajvan ötmillió adag Modernát és 10 millió adag AstraZenecát kötött le, valamint további 4 millió dózis vakcinára számítanak a Covax keretein belül is. Ezeknek azonban még csak a töredéke érkezett meg az országba.

Ami azt illeti, korábban a kormány sem erőltette az oltást, semmilyen központi kommunikáció nem volt erről, a legtöbben azt sem tudták, hol kell érte regisztrálni. Az ország vezetése most már viszont mozgósította a diplomatáit, hogy gyorsítsák fel valahogy a szállítmányok érkezését. Mint az köztudott, ez nem megy olyan könnyen.

Arról egyelőre nincs információ, hogy az eredeti koronavírus vagy valamelyik mutánsa terjed Tajvanon, de az biztos, hogy nagy kihívás lesz gyorsan megoldani a problémát, főleg úgy, hogy szinte senki nem immunis a fertőzésre az országban. Máig összesen valamivel több mint kétezer ember kapta el a betegséget, és megközelítőleg 200 ezren vannak beoltva.

Ahogy azt már korábban többször láthattuk, a járvány esetenként teljesen kiszámíthatatlan fordulatokat vesz. A tajvani esetből pedig szinte biztosnak tűnik, hogy akármilyen profin is védekezik egy ország, egyetlen hiba miatt megbukhat az egész, valós megoldást pedig kizárólag a vakcina nyújthat.