Halálra verte barátnője kétéves fiát, mert összepisilte a ruháját

Emberölés vádjával tartóztattak le egy 27 éves férfit Las Vegasban, miután halálra verte barátnője kétéves kisfiát, mert a gyerek többször is összepisilte magát – jelentette a helyi sajtó. A rendőrségi jelentés szerint Terrell Rhodes három-négy alkalommal ütötte meg ököllel a gyereket előző hét szerdán, helyi idő szerint délelőtt, ami után a fiú arca kékké változott, és nem lélegzett.

A férfi megpróbálta újraéleszteni a kétéves fiút, de nem járt sikerrel. Ezután egy közeli apartmanház környékén rejtette el a holttestet. Amari Nicholson testét szerdán találták meg, de erről részleteket nem közöltek a hatóságok, így nem lehet tudni, hogy pontosan hol és milyen módszerrel tüntette el Rhodes a kisfiú testét.

Az esetet eleinte eltűnésként kezelték a hatóságok. A kisfiút április 30-án hagyta Rhodesnál a gyerek anyja, mert családi ügyben el kellett utaznia. A beszámolók szerint az anyuka telefonon többször is veszekedett a férfival, és május 3-án közölte vele, hogy kapcsolatuknak vége, és szakítanak.

Rhodes a fiú megölése után azt mondta Tayler Nicholsonnak, hogy a fiát egy nő vitte magával. Az anyuka ezután emberrablás miatt tett feljelentést a rendőrségen, és azonnal hazautazott Las Vegasba. Egy nappal később gyilkossági nyomozók vérnyomokat találtak a lakásban, ahol Rhodes megölte a gyermeket, valamint zacskóba rakott vizeletes gyerekruhát az egyik szekrényben.

Rhodes kedden ismerte be az őt kihallgató rendőröknek, hogy halálra verte a fiút.

#BREAKING: Terrell Rhodes told police he killed 2-year-old Amari Nicholson after the boy urinated on himself. Rhodes hit the boy with a “closed fist” several times. Rhodes attempted CPR, but Amari died. pic.twitter.com/7oNSLzDVfl

— David Charns (@davidcharns) May 13, 2021