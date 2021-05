Kiszélesítik a Szuezi-csatornát az Ever Given-káosz miatt

Kiszélesítik és kimélyítik a Szuezi-csatorna déli részét, ahol márciusban beszorult az Ever Given konténerszállító hajó, hat napig eltorlaszolva a forgalmas vízi utat – közölte kedden Oszama Rabi, a Szuezi-csatorna Hatóság (SCA) elnöke az Abdel Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnök jelenlétében tartott sajtótájékoztatóján kedden, írja az MTI.

A forgalmas víziút Szuez városa és a Nagy Keserű-tó közti 30 kilométer hosszú szakaszát keleti irányban 40 méterrel szélesítenék ki és a medret hat lábbal (1,8 méter) mélyítenék. A projektet két éven belül akarják megvalósítani.

Rabi közölte azt is, hogy a csatorna Nagy Keserű-tótól északra található, kétirányú közlekedést lehetővé tevő, 2015-ben átadott szakaszát a tótól déli irányban 10 kilométerrel meghosszabbítják a forgalom növelése érdekében.

Szíszi hangsúlyozta, hogy a Szuezi-csatorna további kiszélesítését is fontolgatják. Mint mondta, az Ever Given balesete hívta fel a figyelmet e tervek sürgető mivoltára.

A 440 méter hosszú, több mint 200 ezer tonnás Ever Given – amely a világ egyik legnagyobb konténerszállító hajója – március 23-án erős szélben átlósan beszorult a csatorna egyik szűk, déli szakaszában, aminek következtében teljesen leállt a forgalom az Európa és Ázsia közötti legrövidebb hajózási útvonalon.